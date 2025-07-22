SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Koishi scalping
Chun Wing Yuen

Koishi scalping

Chun Wing Yuen
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
FTMO-Server5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 101
Kârla kapanan işlemler:
1 529 (72.77%)
Zararla kapanan işlemler:
572 (27.23%)
En iyi işlem:
682.94 USD
En kötü işlem:
-387.30 USD
Brüt kâr:
2 004.38 USD (1 479 644 pips)
Brüt zarar:
-2 107.42 USD (1 381 265 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
371 (56.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
692.80 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
25.90%
Maks. mevduat yükü:
100.17%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
1 776 (84.53%)
Satış işlemleri:
325 (15.47%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
1.31 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
311 (-831.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-831.83 USD (311)
Aylık büyüme:
7.41%
Yıllık tahmin:
89.92%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
813.15 USD
Maksimum:
889.05 USD (8.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.78% (884.42 USD)
Varlığa göre:
2.86% (276.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100.cash 2052
BTCUSD 23
ETHUSD 22
EURUSD 3
HK50.cash 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100.cash -120
BTCUSD 41
ETHUSD -36
EURUSD -11
HK50.cash 23
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100.cash -96K
BTCUSD 203K
ETHUSD -13K
EURUSD -1K
HK50.cash 6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +682.94 USD
En kötü işlem: -387 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 311
Maksimum ardışık kâr: +56.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -831.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.17 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 19:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Koishi scalping
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
9.9K
USD
18
20%
2 101
72%
26%
0.95
-0.05
USD
9%
1:100
