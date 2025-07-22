- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
186
Kârla kapanan işlemler:
140 (75.26%)
Zararla kapanan işlemler:
46 (24.73%)
En iyi işlem:
16.18 USD
En kötü işlem:
-34.57 USD
Brüt kâr:
287.80 USD (522 028 pips)
Brüt zarar:
-199.11 USD (21 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (15.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.25 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
97.29%
Maks. mevduat yükü:
50.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.36
Alış işlemleri:
122 (65.59%)
Satış işlemleri:
64 (34.41%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
-4.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-10.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.57 USD (1)
Aylık büyüme:
-11.08%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
65.44 USD (16.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.83% (65.44 USD)
Varlığa göre:
71.63% (275.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD.fx
|89
|EURGBP.fx
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD.fx
|-12
|EURGBP.fx
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD.fx
|-1.4K
|EURGBP.fx
|7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.18 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +15.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InnoNetSolutions-Server01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok