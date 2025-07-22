- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
69 (64.48%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (35.51%)
En iyi işlem:
12.21 USD
En kötü işlem:
-6.14 USD
Brüt kâr:
136.01 USD (111 743 pips)
Brüt zarar:
-116.00 USD (51 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (23.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.28 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
6.80%
Maks. mevduat yükü:
85.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
73 (68.22%)
Satış işlemleri:
34 (31.78%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-3.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.81 USD (4)
Aylık büyüme:
0.26%
Yıllık tahmin:
3.17%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.72 USD (7.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.11% (38.62 USD)
Varlığa göre:
1.02% (5.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CoffeeR
|12
|Euro50
|12
|UK100
|7
|SoyMlAug25
|5
|Esp35
|5
|Usa500
|5
|Jp225
|4
|ETHUSD
|4
|Ita40
|4
|USDCAD
|4
|SoyOilJul25
|3
|CHFJPY
|3
|EURUSD
|3
|MinDolAug25
|3
|Fra40
|3
|SoyOilAug25
|3
|USDJPY
|3
|Aus200
|2
|UsaTec
|2
|Swi20
|2
|SugarJul25
|1
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|OJuice
|1
|EURCAD
|1
|Sugar
|1
|SugarOct25
|1
|ChinaA50
|1
|UsaIndSep25
|1
|CADJPY
|1
|EURGBP
|1
|GOLD
|1
|HKInd
|1
|Neth25
|1
|LCrude
|1
|SoyOilDec25
|1
|Diesel
|1
|SoyMlDec25
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CoffeeR
|11
|Euro50
|8
|UK100
|-12
|SoyMlAug25
|-2
|Esp35
|-10
|Usa500
|4
|Jp225
|9
|ETHUSD
|-6
|Ita40
|21
|USDCAD
|10
|SoyOilJul25
|0
|CHFJPY
|-2
|EURUSD
|-4
|MinDolAug25
|-4
|Fra40
|3
|SoyOilAug25
|0
|USDJPY
|-8
|Aus200
|3
|UsaTec
|3
|Swi20
|-5
|SugarJul25
|1
|GBPJPY
|0
|GBPUSD
|-2
|OJuice
|10
|EURCAD
|-2
|Sugar
|-2
|SugarOct25
|-3
|ChinaA50
|0
|UsaIndSep25
|0
|CADJPY
|4
|EURGBP
|-2
|GOLD
|0
|HKInd
|0
|Neth25
|-3
|LCrude
|0
|SoyOilDec25
|-1
|Diesel
|6
|SoyMlDec25
|-5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CoffeeR
|11K
|Euro50
|3.9K
|UK100
|-2.4K
|SoyMlAug25
|-39
|Esp35
|-6.5K
|Usa500
|775
|Jp225
|18K
|ETHUSD
|-8.6K
|Ita40
|36K
|USDCAD
|762
|SoyOilJul25
|3
|CHFJPY
|-91
|EURUSD
|-242
|MinDolAug25
|-7.8K
|Fra40
|2.2K
|SoyOilAug25
|-13
|USDJPY
|-108
|Aus200
|2.0K
|UsaTec
|1.3K
|Swi20
|-684
|SugarJul25
|7
|GBPJPY
|10
|GBPUSD
|-89
|OJuice
|657
|EURCAD
|-221
|Sugar
|-20
|SugarOct25
|-23
|ChinaA50
|4.7K
|UsaIndSep25
|4
|CADJPY
|129
|EURGBP
|-54
|GOLD
|-5
|HKInd
|4.8K
|Neth25
|-183
|LCrude
|-1
|SoyOilDec25
|-16
|Diesel
|639
|SoyMlDec25
|-60
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.21 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +23.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesEU-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Ich handel dieses kleine Konto, weil ich mit kleinen Beträgen weder in Panik noch in Gier verfallen kann. Da man mit einem so kleinen Konto kein Geld verdienen kann, habe ich es als Signal-Konto freigegeben. So kann ich dieses kleine Konto mit meinen größeren Konten kopieren. Natürlich kann auch jeder andere aus der Community dieses Konto kopieren. Das geschieht aber selbstverständlich auf eigenes Risiko. Wer mich kopieren will, kann es gerne tun, wer Zweifel hat, soll es besser lassen. Ob ich 0 oder 1000 Kopierer habe, ist mir egal. Dieses Signal ist in erster Linie für mich selbst.
İnceleme yok
