SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CFDTrader2025
Martin Arnold Guenther Floessner

CFDTrader2025

Martin Arnold Guenther Floessner
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
ActivTradesEU-Server
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
69 (64.48%)
Zararla kapanan işlemler:
38 (35.51%)
En iyi işlem:
12.21 USD
En kötü işlem:
-6.14 USD
Brüt kâr:
136.01 USD (111 743 pips)
Brüt zarar:
-116.00 USD (51 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (23.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.28 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
6.80%
Maks. mevduat yükü:
85.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
73 (68.22%)
Satış işlemleri:
34 (31.78%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-3.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.81 USD (4)
Aylık büyüme:
0.26%
Yıllık tahmin:
3.17%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.72 USD (7.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.11% (38.62 USD)
Varlığa göre:
1.02% (5.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CoffeeR 12
Euro50 12
UK100 7
SoyMlAug25 5
Esp35 5
Usa500 5
Jp225 4
ETHUSD 4
Ita40 4
USDCAD 4
SoyOilJul25 3
CHFJPY 3
EURUSD 3
MinDolAug25 3
Fra40 3
SoyOilAug25 3
USDJPY 3
Aus200 2
UsaTec 2
Swi20 2
SugarJul25 1
GBPJPY 1
GBPUSD 1
OJuice 1
EURCAD 1
Sugar 1
SugarOct25 1
ChinaA50 1
UsaIndSep25 1
CADJPY 1
EURGBP 1
GOLD 1
HKInd 1
Neth25 1
LCrude 1
SoyOilDec25 1
Diesel 1
SoyMlDec25 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CoffeeR 11
Euro50 8
UK100 -12
SoyMlAug25 -2
Esp35 -10
Usa500 4
Jp225 9
ETHUSD -6
Ita40 21
USDCAD 10
SoyOilJul25 0
CHFJPY -2
EURUSD -4
MinDolAug25 -4
Fra40 3
SoyOilAug25 0
USDJPY -8
Aus200 3
UsaTec 3
Swi20 -5
SugarJul25 1
GBPJPY 0
GBPUSD -2
OJuice 10
EURCAD -2
Sugar -2
SugarOct25 -3
ChinaA50 0
UsaIndSep25 0
CADJPY 4
EURGBP -2
GOLD 0
HKInd 0
Neth25 -3
LCrude 0
SoyOilDec25 -1
Diesel 6
SoyMlDec25 -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CoffeeR 11K
Euro50 3.9K
UK100 -2.4K
SoyMlAug25 -39
Esp35 -6.5K
Usa500 775
Jp225 18K
ETHUSD -8.6K
Ita40 36K
USDCAD 762
SoyOilJul25 3
CHFJPY -91
EURUSD -242
MinDolAug25 -7.8K
Fra40 2.2K
SoyOilAug25 -13
USDJPY -108
Aus200 2.0K
UsaTec 1.3K
Swi20 -684
SugarJul25 7
GBPJPY 10
GBPUSD -89
OJuice 657
EURCAD -221
Sugar -20
SugarOct25 -23
ChinaA50 4.7K
UsaIndSep25 4
CADJPY 129
EURGBP -54
GOLD -5
HKInd 4.8K
Neth25 -183
LCrude -1
SoyOilDec25 -16
Diesel 639
SoyMlDec25 -60
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.21 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +23.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesEU-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ich handel dieses kleine Konto, weil ich mit kleinen Beträgen weder in Panik noch in Gier verfallen kann. Da man mit einem so kleinen Konto kein Geld verdienen kann, habe ich es als Signal-Konto freigegeben. So kann ich dieses kleine Konto mit meinen größeren Konten kopieren. Natürlich kann auch jeder andere aus der Community dieses Konto kopieren. Das geschieht aber selbstverständlich auf eigenes Risiko. Wer mich kopieren will, kann es gerne tun, wer Zweifel hat, soll es besser lassen. Ob ich 0 oder 1000 Kopierer habe, ist mir egal. Dieses Signal ist in erster Linie für mich selbst.
İnceleme yok
2025.08.28 16:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 11:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 13:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 11:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CFDTrader2025
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
514
USD
16
71%
107
64%
7%
1.17
0.19
USD
7%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.