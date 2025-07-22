SinyallerBölümler
Ho Tuan Thang

AI Indices Scalper

Ho Tuan Thang
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
57 (57.57%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (42.42%)
En iyi işlem:
70.10 USD
En kötü işlem:
-48.70 USD
Brüt kâr:
1 148.60 USD (114 842 pips)
Brüt zarar:
-1 130.59 USD (112 457 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (68.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.00 USD (11)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
5.35%
Maks. mevduat yükü:
38.16%
En son işlem:
9 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
61 (61.62%)
Satış işlemleri:
38 (38.38%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.18 USD
Ortalama kâr:
20.15 USD
Ortalama zarar:
-26.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-159.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.40 USD (6)
Aylık büyüme:
-13.96%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.25 USD
Maksimum:
194.10 USD (47.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.70% (52.10 USD)
Varlığa göre:
3.31% (27.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 99
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 18
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.10 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +68.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.40 USD

2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 08:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 11:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 09:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.