Oleksandr Kryntsyglov

ALEX AlgoTrader Alliance

Oleksandr Kryntsyglov
0 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 53 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Weltrade-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
60 (95.23%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (4.76%)
En iyi işlem:
31.32 USD
En kötü işlem:
-4.21 USD
Brüt kâr:
527.22 USD (29 105 pips)
Brüt zarar:
-7.75 USD (385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (179.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
290.77 USD (26)
Sharpe oranı:
1.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.42%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
114.42
Alış işlemleri:
50 (79.37%)
Satış işlemleri:
13 (20.63%)
Kâr faktörü:
68.03
Beklenen getiri:
8.25 USD
Ortalama kâr:
8.79 USD
Ortalama zarar:
-2.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.54 USD (2)
Aylık büyüme:
7.51%
Yıllık tahmin:
91.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.54 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.14% (4.54 USD)
Varlığa göre:
38.74% (1 342.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 18
NZDCHF 7
AUDCHF 7
GBPCHF 7
CADCHF 3
USDCAD 3
CHFJPY 3
AUDCAD 2
EURJPY 2
AUDJPY 2
NZDJPY 2
EURCAD 1
EURAUD 1
EURUSD 1
GBPNZD 1
USDJPY 1
NZDCAD 1
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 135
NZDCHF 43
AUDCHF 43
GBPCHF 43
CADCHF 19
USDCAD 10
CHFJPY 10
AUDCAD 2
EURJPY 33
AUDJPY 27
NZDJPY 27
EURCAD 18
EURAUD 15
EURUSD 24
GBPNZD 14
USDJPY 16
NZDCAD 18
NZDUSD 24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 8.8K
NZDCHF 3.5K
AUDCHF 3.5K
GBPCHF 3.5K
CADCHF 1.5K
USDCAD 1.5K
CHFJPY 1.5K
AUDCAD 340
EURJPY 699
AUDJPY 700
NZDJPY 699
EURCAD 350
EURAUD 350
EURUSD 350
GBPNZD 349
USDJPY 349
NZDCAD 349
NZDUSD 350
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.32 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +179.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 8
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
OctaFX-Real6
0.00 × 15
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 49
Axi-US12-Live
0.00 × 7
OctaFX-Real10
0.00 × 18
CoreSpreads-LiveBravo
0.00 × 8
FXOPTIMAX-LiveUS
0.00 × 58
itexsys-Platform
0.00 × 8
AFXCapital-Real
0.00 × 8
GMI-Live08
0.00 × 14
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 2
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 2
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 2
SimpleFX-LiveUK
0.00 × 83
Hankotrade-Live
0.00 × 34
AlpariEvrasia-Trade
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
MaxiServices-Real
0.00 × 6
STOUK-Real
0.00 × 1
973 daha fazla...
This algorithmic trading strategy operates on the H4 (4-hour) timeframe and systematically monitors all 28 major and cross currency pairs. Designed to identify medium-term trading opportunities, it integrates a fully automated decision-making process with a technical foundation built upon RCI, Stochastic, and Bollinger Bands. By analyzing price behavior within multi-hour cycles, the system seeks to capitalize on market fluctuations while avoiding noise typically present on lower timeframes. The combination of oscillators and volatility-based tools enables the algorithm to detect price extremes and transitional zones, providing entries with favorable risk-to-reward profiles.

Unlike strategies focused on daily candles, this approach allows for more dynamic participation in price action, often generating multiple trades per week depending on market conditions. Risk control and position sizing are embedded into the strategy’s core, ensuring consistency and protection across all currency pairs. No manual interference is involved — all trades are triggered, managed, and closed through predefined logic. The goal is to capture directional price movements while maintaining tactical flexibility within a disciplined rule-based structure.
İnceleme yok
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 15:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 07:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 08:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 03:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 21:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 04:55
Trading operations on the account were performed for only 9 days. This comprises 11.25% of days out of the 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 04:55
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
