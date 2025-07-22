- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
60 (95.23%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (4.76%)
En iyi işlem:
31.32 USD
En kötü işlem:
-4.21 USD
Brüt kâr:
527.22 USD (29 105 pips)
Brüt zarar:
-7.75 USD (385 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (179.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
290.77 USD (26)
Sharpe oranı:
1.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.42%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
114.42
Alış işlemleri:
50 (79.37%)
Satış işlemleri:
13 (20.63%)
Kâr faktörü:
68.03
Beklenen getiri:
8.25 USD
Ortalama kâr:
8.79 USD
Ortalama zarar:
-2.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.54 USD (2)
Aylık büyüme:
7.51%
Yıllık tahmin:
91.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.54 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.14% (4.54 USD)
Varlığa göre:
38.74% (1 342.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|18
|NZDCHF
|7
|AUDCHF
|7
|GBPCHF
|7
|CADCHF
|3
|USDCAD
|3
|CHFJPY
|3
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|EURUSD
|1
|GBPNZD
|1
|USDJPY
|1
|NZDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|135
|NZDCHF
|43
|AUDCHF
|43
|GBPCHF
|43
|CADCHF
|19
|USDCAD
|10
|CHFJPY
|10
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|33
|AUDJPY
|27
|NZDJPY
|27
|EURCAD
|18
|EURAUD
|15
|EURUSD
|24
|GBPNZD
|14
|USDJPY
|16
|NZDCAD
|18
|NZDUSD
|24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|8.8K
|NZDCHF
|3.5K
|AUDCHF
|3.5K
|GBPCHF
|3.5K
|CADCHF
|1.5K
|USDCAD
|1.5K
|CHFJPY
|1.5K
|AUDCAD
|340
|EURJPY
|699
|AUDJPY
|700
|NZDJPY
|699
|EURCAD
|350
|EURAUD
|350
|EURUSD
|350
|GBPNZD
|349
|USDJPY
|349
|NZDCAD
|349
|NZDUSD
|350
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.32 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +179.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 8
|
AudentiaCapital-Live
|0.00 × 6
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 15
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 49
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 18
|
CoreSpreads-LiveBravo
|0.00 × 8
|
FXOPTIMAX-LiveUS
|0.00 × 58
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
AFXCapital-Real
|0.00 × 8
|
GMI-Live08
|0.00 × 14
|
BullSphereLimited-Live-UK-3
|0.00 × 2
|
VitalMarkets-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-Real 16
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 2
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 2
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 83
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 34
|
AlpariEvrasia-Trade
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 6
|
STOUK-Real
|0.00 × 1
This algorithmic trading strategy operates on the H4 (4-hour) timeframe and systematically monitors all 28 major and cross currency pairs. Designed to identify medium-term trading opportunities, it integrates a fully automated decision-making process with a technical foundation built upon RCI, Stochastic, and Bollinger Bands. By analyzing price behavior within multi-hour cycles, the system seeks to capitalize on market fluctuations while avoiding noise typically present on lower timeframes. The combination of oscillators and volatility-based tools enables the algorithm to detect price extremes and transitional zones, providing entries with favorable risk-to-reward profiles.
Unlike strategies focused on daily candles, this approach allows for more dynamic participation in price action, often generating multiple trades per week depending on market conditions. Risk control and position sizing are embedded into the strategy’s core, ensuring consistency and protection across all currency pairs. No manual interference is involved — all trades are triggered, managed, and closed through predefined logic. The goal is to capture directional price movements while maintaining tactical flexibility within a disciplined rule-based structure.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 53 USD
18%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
27
100%
63
95%
100%
68.02
8.25
USD
USD
39%
1:100