Georgios Baizanis

RoyalWay

Georgios Baizanis
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
OneRoyal-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
287
Kârla kapanan işlemler:
207 (72.12%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (27.87%)
En iyi işlem:
819.26 USD
En kötü işlem:
-1 912.48 USD
Brüt kâr:
25 558.81 USD (103 865 pips)
Brüt zarar:
-24 543.12 USD (72 389 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (5 568.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 568.15 USD (25)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
42.67%
Maks. mevduat yükü:
61.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.09
Alış işlemleri:
189 (65.85%)
Satış işlemleri:
98 (34.15%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
3.54 USD
Ortalama kâr:
123.47 USD
Ortalama zarar:
-306.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-149.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 050.45 USD (12)
Aylık büyüme:
1.88%
Yıllık tahmin:
22.81%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 055.86 USD
Maksimum:
11 892.64 USD (44.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.68% (11 874.99 USD)
Varlığa göre:
13.29% (4 016.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 97
XAUUSD 87
AUDCAD 35
AUDNZD 20
USDJPY 15
GBPUSD 9
AUDUSD 8
EURUSD 7
NZDCAD 5
USDCAD 2
BTCUSD 1
EURCAD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 2.4K
XAUUSD -2.7K
AUDCAD 184
AUDNZD -149
USDJPY 839
GBPUSD 18
AUDUSD 230
EURUSD 146
NZDCAD 2
USDCAD 119
BTCUSD -83
EURCAD 13
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 39K
XAUUSD 3.9K
AUDCAD -146
AUDNZD -8.6K
USDJPY -184
GBPUSD 7
AUDUSD 387
EURUSD 659
NZDCAD 159
USDCAD 93
BTCUSD -3.3K
EURCAD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +819.26 USD
En kötü işlem: -1 912 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +5 568.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -149.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OneRoyal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OneRoyal-Server
0.00 × 6
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 4
GOMarketsMU-Live
2.75 × 4
TickmillUK-Live
2.75 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
4.67 × 3
BlackBullMarkets-Live
6.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
7.75 × 4
ActivTradesCorp-Server
8.17 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
12.00 × 1
This is a fund account of the following Trading strategies:


1. Night gold trading: 1 single trade max protected with Stop loss and time period closing. If time elapses, position closes for protection.

2. AUDCAD low risk scalping

3. Occasional trading may take place during High Impact US news only


If you wish to follow the fund/social trading account on performance based arrangement, instead of paying monthly premium pls open an account with OneRoyal over here

https://vc.cabinet.oneroyal.com/links/go/8942

and then follow my social Trading account

https://socialtrading.oneroyal.com/portal/registration/subscription/83532/Cryptos


İnceleme yok
2025.09.03 15:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 13:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 19:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 19:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.24 12:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.24 12:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 03:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RoyalWay
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
13K
USD
14
93%
287
72%
43%
1.04
3.54
USD
34%
1:500
