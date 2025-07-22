- Büyüme
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
72 (82.75%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (17.24%)
En iyi işlem:
65.24 USD
En kötü işlem:
-39.42 USD
Brüt kâr:
517.62 USD (19 593 pips)
Brüt zarar:
-203.16 USD (8 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (269.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.48 USD (35)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
48.51%
Maks. mevduat yükü:
38.14%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
32 (36.78%)
Satış işlemleri:
55 (63.22%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
3.61 USD
Ortalama kâr:
7.19 USD
Ortalama zarar:
-13.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-154.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-154.43 USD (6)
Aylık büyüme:
-5.27%
Yıllık tahmin:
-63.93%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.55 USD
Maksimum:
154.43 USD (10.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.55% (154.43 USD)
Varlığa göre:
26.76% (374.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|314
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.24 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +269.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 500
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 32
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real28
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 32
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 142
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 41
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 293
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 61
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
A real advisor with a 3-year history on AUD/CAD. A calm strategy with a focus on stable growth and risk control.
12 years of trading experience. Automatic strategy on AUD/CAD with moderate risk and stable income.
Algorithmic trading without aggression: AUD/CAD on H4 with a history of real profit and safe growth. Clear risk management.
The main emphasis is on calm, balanced trading based on technical analysis, trend signals, and volume. The strategy is ideal for investors looking for stability rather than aggressive returns.
Target return: 4-8% per month
Max drawdown: <21% (real history)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 53 USD
31%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
25
97%
87
82%
49%
2.54
3.61
USD
USD
27%
1:100