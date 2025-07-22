SinyallerBölümler
Oleksandr Kryntsyglov

ALEX AlgoTrader Dar

Oleksandr Kryntsyglov
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 53 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
Weltrade-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
87
Kârla kapanan işlemler:
72 (82.75%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (17.24%)
En iyi işlem:
65.24 USD
En kötü işlem:
-39.42 USD
Brüt kâr:
517.62 USD (19 593 pips)
Brüt zarar:
-203.16 USD (8 991 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (269.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.48 USD (35)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
48.51%
Maks. mevduat yükü:
38.14%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
32 (36.78%)
Satış işlemleri:
55 (63.22%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
3.61 USD
Ortalama kâr:
7.19 USD
Ortalama zarar:
-13.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-154.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-154.43 USD (6)
Aylık büyüme:
-5.27%
Yıllık tahmin:
-63.93%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.55 USD
Maksimum:
154.43 USD (10.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.55% (154.43 USD)
Varlığa göre:
26.76% (374.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 314
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.24 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +269.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -154.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 10
Dukascopy-live-1
0.00 × 500
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 32
BDSwissSC-Real01
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real28
0.00 × 12
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 32
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 142
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 41
FBS-Real-12
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 80
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 293
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 61
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 11
Coinexx-Demo
0.00 × 3
A real advisor with a 3-year history on AUD/CAD. A calm strategy with a focus on stable growth and risk control.

12 years of trading experience. Automatic strategy on AUD/CAD with moderate risk and stable income.

Algorithmic trading without aggression: AUD/CAD on H4 with a history of real profit and safe growth. Clear risk management.

The main emphasis is on calm, balanced trading based on technical analysis, trend signals, and volume. The strategy is ideal for investors looking for stability rather than aggressive returns.

Target return: 4-8% per month
Max drawdown: <21% (real history)
İnceleme yok
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 19:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 19:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.62% of days out of 173 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 07:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 06:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 09:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 01:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 03:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ALEX AlgoTrader Dar
Ayda 53 USD
31%
0
0
USD
1.3K
USD
25
97%
87
82%
49%
2.54
3.61
USD
27%
1:100
