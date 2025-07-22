SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AlphaTreeV1_jpeterai
Jerry Peter Amin

AlphaTreeV1_jpeterai

Jerry Peter Amin
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -26%
IG-LIVE
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
98 (42.79%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (57.21%)
En iyi işlem:
34.29 USD
En kötü işlem:
-41.64 USD
Brüt kâr:
566.72 USD (14 748 pips)
Brüt zarar:
-823.11 USD (19 436 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (85.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.93 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
35.99%
Maks. mevduat yükü:
96.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
132 (57.64%)
Satış işlemleri:
97 (42.36%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-1.12 USD
Ortalama kâr:
5.78 USD
Ortalama zarar:
-6.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-108.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.81 USD (5)
Aylık büyüme:
-11.65%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
289.36 USD
Maksimum:
289.36 USD (28.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.91% (289.36 USD)
Varlığa göre:
7.99% (77.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.FX 91
GBPUSD.FX 39
USDCHF.FX 27
AUDUSD.FX 27
USDCAD.FX 23
EURUSD.FX 22
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.FX 28
GBPUSD.FX -86
USDCHF.FX 37
AUDUSD.FX -93
USDCAD.FX -30
EURUSD.FX -112
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.FX 667
GBPUSD.FX -2.1K
USDCHF.FX 706
AUDUSD.FX -1.1K
USDCAD.FX -338
EURUSD.FX -2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.29 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +85.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -108.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

At JPeter.ai, we harness cutting-edge AI to bring institutional-level trading to everyone—bridging the gap between retail and professional traders in the foreign exchange (Forex) market.


Key Features:
🔹 Institutional-grade trading for all—no experience required.
🔹 Smart money management ensures sustainable, low-risk trading.
🔹 Your subscription gives you access to our proprietary AlphaTree trading algorithm, allowing you to diversify your trading strategy.
🔹 Seamlessly replicate our trades in your account.


İnceleme yok
2025.08.12 01:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.10 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 16:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 08:12
Share of trading days is too low
2025.07.23 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 07:12
Share of trading days is too low
2025.07.23 07:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 02:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 00:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 00:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 00:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.22 00:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 00:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.22 00:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 22 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AlphaTreeV1_jpeterai
Ayda 30 USD
-26%
0
0
USD
747
USD
10
100%
229
42%
36%
0.68
-1.12
USD
29%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.