İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
18 (42.85%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (57.14%)
En iyi işlem:
5.77 USD
En kötü işlem:
-3.80 USD
Brüt kâr:
12.42 USD (6 335 pips)
Brüt zarar:
-28.96 USD (11 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.01 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
40.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.64
Alış işlemleri:
20 (47.62%)
Satış işlemleri:
22 (52.38%)
Kâr faktörü:
0.43
Beklenen getiri:
-0.39 USD
Ortalama kâr:
0.69 USD
Ortalama zarar:
-1.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-9.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.90 USD (8)
Aylık büyüme:
-10.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.28 USD
Maksimum:
25.71 USD (24.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.73% (22.96 USD)
Varlığa göre:
13.24% (10.86 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Trading.comMarkets-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
These signals are generated by a proprietary AI framework purpose-built for forex, integrating deep neural networks with structural market analysis across multiple timeframes. Trained on extensive historical and streaming data, the system models non-linear dynamics and evolving market regimes to surface statistically high-confidence trade setups. The result is an adaptive, multi-horizon signal engine engineered to convert complex data flows into precise, execution-ready insights.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
-17%
0
0
USD
USD
81
USD
USD
9
100%
42
42%
100%
0.42
-0.39
USD
USD
22%
1:1