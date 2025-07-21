SinyallerBölümler
Wai Him Leung

IC 28CCY 84700

Wai Him Leung
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -66%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
359
Kârla kapanan işlemler:
252 (70.19%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (29.81%)
En iyi işlem:
2 420.90 USD
En kötü işlem:
-2 150.03 USD
Brüt kâr:
11 307.24 USD (59 410 pips)
Brüt zarar:
-12 902.31 USD (93 515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (648.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 792.98 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.08%
Maks. mevduat yükü:
49.47%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
190 (52.92%)
Satış işlemleri:
169 (47.08%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-4.44 USD
Ortalama kâr:
44.87 USD
Ortalama zarar:
-120.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 262.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 402.62 USD (3)
Aylık büyüme:
16.23%
Yıllık tahmin:
196.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 018.19 USD
Maksimum:
5 085.37 USD (71.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.07% (4 322.74 USD)
Varlığa göre:
71.26% (4 490.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 52
GBPJPY 29
EURUSD 26
GBPCHF 23
AUDUSD 23
EURJPY 23
USDJPY 22
EURCAD 20
AUDCHF 20
AUDCAD 16
CADCHF 16
GBPAUD 12
USDCAD 11
USDCHF 11
EURCHF 11
GBPCAD 9
GBPUSD 9
EURGBP 7
CADJPY 7
EURNZD 4
NZDUSD 3
GBPNZD 2
NZDJPY 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 1.1K
GBPJPY 164
EURUSD 534
GBPCHF 112
AUDUSD 45
EURJPY 129
USDJPY 9
EURCAD -704
AUDCHF 91
AUDCAD 32
CADCHF 61
GBPAUD -365
USDCAD 63
USDCHF 57
EURCHF 37
GBPCAD 119
GBPUSD -3.4K
EURGBP 26
CADJPY 179
EURNZD 32
NZDUSD 42
GBPNZD 18
NZDJPY 2
AUDJPY 0
NZDCHF 9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 3.1K
GBPJPY -23K
EURUSD 989
GBPCHF 461
AUDUSD -667
EURJPY -1.6K
USDJPY -5.4K
EURCAD -4.5K
AUDCHF 767
AUDCAD -172
CADCHF 520
GBPAUD -5.1K
USDCAD 876
USDCHF 352
EURCHF 133
GBPCAD 39
GBPUSD -8.6K
EURGBP 3
CADJPY 2.8K
EURNZD 1.7K
NZDUSD 759
GBPNZD 1.2K
NZDJPY 315
AUDJPY -25
NZDCHF 396
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 420.90 USD
En kötü işlem: -2 150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +648.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 262.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 17
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.40 × 30
FPMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 111
ICMarketsSC-Live24
0.61 × 28
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.78 × 385
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
ICMarketsSC-Live08
0.81 × 16
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 423
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 732
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12303
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4845
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 664
85 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 11:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 12:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 03:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 21:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 00:39
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 22:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.