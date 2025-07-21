- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
359
Kârla kapanan işlemler:
252 (70.19%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (29.81%)
En iyi işlem:
2 420.90 USD
En kötü işlem:
-2 150.03 USD
Brüt kâr:
11 307.24 USD (59 410 pips)
Brüt zarar:
-12 902.31 USD (93 515 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (648.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 792.98 USD (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.08%
Maks. mevduat yükü:
49.47%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
190 (52.92%)
Satış işlemleri:
169 (47.08%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-4.44 USD
Ortalama kâr:
44.87 USD
Ortalama zarar:
-120.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 262.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 402.62 USD (3)
Aylık büyüme:
16.23%
Yıllık tahmin:
196.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 018.19 USD
Maksimum:
5 085.37 USD (71.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.07% (4 322.74 USD)
Varlığa göre:
71.26% (4 490.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|52
|GBPJPY
|29
|EURUSD
|26
|GBPCHF
|23
|AUDUSD
|23
|EURJPY
|23
|USDJPY
|22
|EURCAD
|20
|AUDCHF
|20
|AUDCAD
|16
|CADCHF
|16
|GBPAUD
|12
|USDCAD
|11
|USDCHF
|11
|EURCHF
|11
|GBPCAD
|9
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|7
|CADJPY
|7
|EURNZD
|4
|NZDUSD
|3
|GBPNZD
|2
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|1.1K
|GBPJPY
|164
|EURUSD
|534
|GBPCHF
|112
|AUDUSD
|45
|EURJPY
|129
|USDJPY
|9
|EURCAD
|-704
|AUDCHF
|91
|AUDCAD
|32
|CADCHF
|61
|GBPAUD
|-365
|USDCAD
|63
|USDCHF
|57
|EURCHF
|37
|GBPCAD
|119
|GBPUSD
|-3.4K
|EURGBP
|26
|CADJPY
|179
|EURNZD
|32
|NZDUSD
|42
|GBPNZD
|18
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|0
|NZDCHF
|9
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|3.1K
|GBPJPY
|-23K
|EURUSD
|989
|GBPCHF
|461
|AUDUSD
|-667
|EURJPY
|-1.6K
|USDJPY
|-5.4K
|EURCAD
|-4.5K
|AUDCHF
|767
|AUDCAD
|-172
|CADCHF
|520
|GBPAUD
|-5.1K
|USDCAD
|876
|USDCHF
|352
|EURCHF
|133
|GBPCAD
|39
|GBPUSD
|-8.6K
|EURGBP
|3
|CADJPY
|2.8K
|EURNZD
|1.7K
|NZDUSD
|759
|GBPNZD
|1.2K
|NZDJPY
|315
|AUDJPY
|-25
|NZDCHF
|396
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 420.90 USD
En kötü işlem: -2 150 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +648.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 262.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-Real3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 17
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
|0.40 × 30
FPMarkets-Live
|0.50 × 6
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 111
ICMarketsSC-Live24
|0.61 × 28
Exness-Real17
|0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
|0.78 × 385
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1052
ICMarketsSC-Live08
|0.81 × 16
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 423
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 732
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12303
ICMarketsSC-Live25
|0.99 × 4845
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 664
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-66%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
12
100%
359
70%
99%
0.87
-4.44
USD
USD
80%
1:500