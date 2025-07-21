- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
226 (67.26%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (32.74%)
En iyi işlem:
618.94 USD
En kötü işlem:
-1 713.43 USD
Brüt kâr:
6 094.89 USD (74 390 pips)
Brüt zarar:
-7 503.48 USD (97 051 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (357.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
981.32 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
98.61%
Maks. mevduat yükü:
36.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
180 (53.57%)
Satış işlemleri:
156 (46.43%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-4.19 USD
Ortalama kâr:
26.97 USD
Ortalama zarar:
-68.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 152.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 691.61 USD (6)
Aylık büyüme:
38.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 882.93 USD
Maksimum:
4 721.28 USD (80.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.08% (4 721.28 USD)
Varlığa göre:
73.09% (3 952.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|46
|GBPAUD
|25
|GBPCHF
|22
|GBPCAD
|21
|AUDCAD
|21
|USDCAD
|20
|EURCAD
|19
|EURNZD
|16
|AUDUSD
|15
|AUDCHF
|15
|USDCHF
|14
|CADCHF
|13
|EURGBP
|13
|CHFJPY
|12
|AUDJPY
|11
|NZDCAD
|11
|GBPJPY
|9
|EURCHF
|8
|EURUSD
|7
|AUDNZD
|6
|NZDUSD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPNZD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|62
|GBPAUD
|-862
|GBPCHF
|184
|GBPCAD
|122
|AUDCAD
|357
|USDCAD
|-6
|EURCAD
|-635
|EURNZD
|-52
|AUDUSD
|-12
|AUDCHF
|83
|USDCHF
|248
|CADCHF
|289
|EURGBP
|464
|CHFJPY
|88
|AUDJPY
|153
|NZDCAD
|55
|GBPJPY
|644
|EURCHF
|29
|EURUSD
|57
|AUDNZD
|27
|NZDUSD
|12
|GBPUSD
|-2.7K
|GBPNZD
|20
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|-17K
|GBPAUD
|-21K
|GBPCHF
|2.8K
|GBPCAD
|1.6K
|AUDCAD
|2.7K
|USDCAD
|-2K
|EURCAD
|-5.7K
|EURNZD
|-2.3K
|AUDUSD
|-1.7K
|AUDCHF
|747
|USDCHF
|1.5K
|CADCHF
|2.5K
|EURGBP
|1.4K
|CHFJPY
|6K
|AUDJPY
|7K
|NZDCAD
|-2.2K
|GBPJPY
|5.9K
|EURCHF
|218
|EURUSD
|608
|AUDNZD
|2.8K
|NZDUSD
|444
|GBPUSD
|-7.3K
|GBPNZD
|1.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +618.94 USD
En kötü işlem: -1 713 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +357.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 152.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.44 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.56 × 27
|
ICMarketsSC-Live05
|0.61 × 171
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.76 × 386
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 884
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live26
|0.95 × 725
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12574
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4904
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2582
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-54%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
13
100%
336
67%
99%
0.81
-4.19
USD
USD
74%
1:500