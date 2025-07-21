SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 87014
Wai Him Leung

IC 28CCY 87014

Wai Him Leung
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -54%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
336
Kârla kapanan işlemler:
226 (67.26%)
Zararla kapanan işlemler:
110 (32.74%)
En iyi işlem:
618.94 USD
En kötü işlem:
-1 713.43 USD
Brüt kâr:
6 094.89 USD (74 390 pips)
Brüt zarar:
-7 503.48 USD (97 051 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (357.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
981.32 USD (15)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
98.61%
Maks. mevduat yükü:
36.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
180 (53.57%)
Satış işlemleri:
156 (46.43%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-4.19 USD
Ortalama kâr:
26.97 USD
Ortalama zarar:
-68.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 152.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 691.61 USD (6)
Aylık büyüme:
38.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 882.93 USD
Maksimum:
4 721.28 USD (80.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.08% (4 721.28 USD)
Varlığa göre:
73.09% (3 952.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 46
GBPAUD 25
GBPCHF 22
GBPCAD 21
AUDCAD 21
USDCAD 20
EURCAD 19
EURNZD 16
AUDUSD 15
AUDCHF 15
USDCHF 14
CADCHF 13
EURGBP 13
CHFJPY 12
AUDJPY 11
NZDCAD 11
GBPJPY 9
EURCHF 8
EURUSD 7
AUDNZD 6
NZDUSD 5
GBPUSD 5
GBPNZD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 62
GBPAUD -862
GBPCHF 184
GBPCAD 122
AUDCAD 357
USDCAD -6
EURCAD -635
EURNZD -52
AUDUSD -12
AUDCHF 83
USDCHF 248
CADCHF 289
EURGBP 464
CHFJPY 88
AUDJPY 153
NZDCAD 55
GBPJPY 644
EURCHF 29
EURUSD 57
AUDNZD 27
NZDUSD 12
GBPUSD -2.7K
GBPNZD 20
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -17K
GBPAUD -21K
GBPCHF 2.8K
GBPCAD 1.6K
AUDCAD 2.7K
USDCAD -2K
EURCAD -5.7K
EURNZD -2.3K
AUDUSD -1.7K
AUDCHF 747
USDCHF 1.5K
CADCHF 2.5K
EURGBP 1.4K
CHFJPY 6K
AUDJPY 7K
NZDCAD -2.2K
GBPJPY 5.9K
EURCHF 218
EURUSD 608
AUDNZD 2.8K
NZDUSD 444
GBPUSD -7.3K
GBPNZD 1.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +618.94 USD
En kötü işlem: -1 713 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +357.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 152.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.44 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.56 × 27
ICMarketsSC-Live05
0.61 × 171
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 386
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 884
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.95 × 725
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12574
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4904
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2582
85 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 17:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 28CCY 87014
Ayda 30 USD
-54%
0
0
USD
5.5K
USD
13
100%
336
67%
99%
0.81
-4.19
USD
74%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.