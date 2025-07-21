SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 87013
Wai Him Leung

IC 28CCY 87013

Wai Him Leung
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -55%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
259 (78.48%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (21.52%)
En iyi işlem:
400.02 USD
En kötü işlem:
-2 178.03 USD
Brüt kâr:
5 829.86 USD (75 465 pips)
Brüt zarar:
-5 156.88 USD (31 530 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (323.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
583.16 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.51%
Maks. mevduat yükü:
26.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
154 (46.67%)
Satış işlemleri:
176 (53.33%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
2.04 USD
Ortalama kâr:
22.51 USD
Ortalama zarar:
-72.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-162.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 889.97 USD (5)
Aylık büyüme:
50.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 480.92 USD
Maksimum:
4 322.93 USD (63.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.53% (4 322.93 USD)
Varlığa göre:
71.63% (4 491.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 29
EURAUD 25
EURUSD 20
EURCHF 19
GBPUSD 19
AUDCHF 18
GBPCAD 18
EURCAD 17
CADCHF 17
AUDCAD 16
USDCHF 15
USDCAD 14
AUDJPY 11
AUDUSD 10
GBPNZD 10
USDJPY 10
NZDCAD 10
EURGBP 9
GBPJPY 9
NZDJPY 8
EURNZD 7
GBPAUD 5
CADJPY 5
AUDNZD 4
CHFJPY 4
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 259
EURAUD 425
EURUSD 300
EURCHF 96
GBPUSD -3.3K
AUDCHF 101
GBPCAD 285
EURCAD -461
CADCHF 193
AUDCAD 63
USDCHF 99
USDCAD 168
AUDJPY 431
AUDUSD 170
GBPNZD 253
USDJPY 354
NZDCAD 373
EURGBP 62
GBPJPY 201
NZDJPY 246
EURNZD 63
GBPAUD 35
CADJPY 118
AUDNZD 40
CHFJPY 72
NZDCHF 9
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 2.5K
EURAUD 7K
EURUSD 1.7K
EURCHF 1.2K
GBPUSD -6.8K
AUDCHF 842
GBPCAD 5.5K
EURCAD -3.7K
CADCHF 2.8K
AUDCAD 1.2K
USDCHF 1.3K
USDCAD 3.1K
AUDJPY -2.6K
AUDUSD 755
GBPNZD 3.1K
USDJPY 4.2K
NZDCAD 1K
EURGBP 462
GBPJPY 5.5K
NZDJPY -55
EURNZD 4.1K
GBPAUD 2.4K
CADJPY 2.5K
AUDNZD 2.7K
CHFJPY 3.2K
NZDCHF 414
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +400.02 USD
En kötü işlem: -2 178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +323.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.23 × 30
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.59 × 172
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 354
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 731
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12594
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4911
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2579
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 17:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 19:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 06:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 07:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 28CCY 87013
Ayda 30 USD
-55%
0
0
USD
4.8K
USD
13
100%
330
78%
94%
1.13
2.04
USD
81%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.