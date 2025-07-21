- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
259 (78.48%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (21.52%)
En iyi işlem:
400.02 USD
En kötü işlem:
-2 178.03 USD
Brüt kâr:
5 829.86 USD (75 465 pips)
Brüt zarar:
-5 156.88 USD (31 530 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (323.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
583.16 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
93.51%
Maks. mevduat yükü:
26.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
154 (46.67%)
Satış işlemleri:
176 (53.33%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
2.04 USD
Ortalama kâr:
22.51 USD
Ortalama zarar:
-72.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-162.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 889.97 USD (5)
Aylık büyüme:
50.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 480.92 USD
Maksimum:
4 322.93 USD (63.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.53% (4 322.93 USD)
Varlığa göre:
71.63% (4 491.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|29
|EURAUD
|25
|EURUSD
|20
|EURCHF
|19
|GBPUSD
|19
|AUDCHF
|18
|GBPCAD
|18
|EURCAD
|17
|CADCHF
|17
|AUDCAD
|16
|USDCHF
|15
|USDCAD
|14
|AUDJPY
|11
|AUDUSD
|10
|GBPNZD
|10
|USDJPY
|10
|NZDCAD
|10
|EURGBP
|9
|GBPJPY
|9
|NZDJPY
|8
|EURNZD
|7
|GBPAUD
|5
|CADJPY
|5
|AUDNZD
|4
|CHFJPY
|4
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|259
|EURAUD
|425
|EURUSD
|300
|EURCHF
|96
|GBPUSD
|-3.3K
|AUDCHF
|101
|GBPCAD
|285
|EURCAD
|-461
|CADCHF
|193
|AUDCAD
|63
|USDCHF
|99
|USDCAD
|168
|AUDJPY
|431
|AUDUSD
|170
|GBPNZD
|253
|USDJPY
|354
|NZDCAD
|373
|EURGBP
|62
|GBPJPY
|201
|NZDJPY
|246
|EURNZD
|63
|GBPAUD
|35
|CADJPY
|118
|AUDNZD
|40
|CHFJPY
|72
|NZDCHF
|9
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|2.5K
|EURAUD
|7K
|EURUSD
|1.7K
|EURCHF
|1.2K
|GBPUSD
|-6.8K
|AUDCHF
|842
|GBPCAD
|5.5K
|EURCAD
|-3.7K
|CADCHF
|2.8K
|AUDCAD
|1.2K
|USDCHF
|1.3K
|USDCAD
|3.1K
|AUDJPY
|-2.6K
|AUDUSD
|755
|GBPNZD
|3.1K
|USDJPY
|4.2K
|NZDCAD
|1K
|EURGBP
|462
|GBPJPY
|5.5K
|NZDJPY
|-55
|EURNZD
|4.1K
|GBPAUD
|2.4K
|CADJPY
|2.5K
|AUDNZD
|2.7K
|CHFJPY
|3.2K
|NZDCHF
|414
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +400.02 USD
En kötü işlem: -2 178 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +323.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -162.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.23 × 30
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live05
|0.59 × 172
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 30
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.76 × 354
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 885
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 731
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12594
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4911
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2579
|
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-55%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
13
100%
330
78%
94%
1.13
2.04
USD
USD
81%
1:500