- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
259 (73.78%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (26.21%)
En iyi işlem:
225.73 USD
En kötü işlem:
-533.80 USD
Brüt kâr:
5 222.01 USD (83 753 pips)
Brüt zarar:
-3 302.08 USD (65 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (793.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
935.06 USD (15)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.25%
Maks. mevduat yükü:
14.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
203 (57.83%)
Satış işlemleri:
148 (42.17%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
5.47 USD
Ortalama kâr:
20.16 USD
Ortalama zarar:
-35.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-426.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-935.49 USD (3)
Aylık büyüme:
34.89%
Yıllık tahmin:
423.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
463.83 USD
Maksimum:
1 670.94 USD (26.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.46% (1 506.79 USD)
Varlığa göre:
32.74% (1 779.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|45
|GBPCHF
|23
|GBPAUD
|23
|GBPCAD
|21
|AUDUSD
|21
|CADCHF
|20
|AUDCAD
|19
|USDCAD
|18
|EURCAD
|15
|USDCHF
|15
|EURGBP
|14
|GBPUSD
|13
|EURCHF
|12
|AUDCHF
|12
|AUDJPY
|11
|GBPJPY
|11
|CHFJPY
|10
|EURNZD
|9
|NZDUSD
|9
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|5
|EURUSD
|5
|CADJPY
|5
|USDJPY
|3
|GBPNZD
|2
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|161
|GBPAUD
|-461
|GBPCAD
|261
|AUDUSD
|99
|CADCHF
|317
|AUDCAD
|339
|USDCAD
|14
|EURCAD
|-708
|USDCHF
|255
|EURGBP
|341
|GBPUSD
|67
|EURCHF
|32
|AUDCHF
|54
|AUDJPY
|148
|GBPJPY
|502
|CHFJPY
|116
|EURNZD
|78
|NZDUSD
|-13
|NZDCAD
|56
|AUDNZD
|34
|EURUSD
|27
|CADJPY
|115
|USDJPY
|52
|GBPNZD
|19
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|-5.7K
|GBPCHF
|5.1K
|GBPAUD
|-18K
|GBPCAD
|4.1K
|AUDUSD
|-262
|CADCHF
|4K
|AUDCAD
|3.6K
|USDCAD
|-1.6K
|EURCAD
|-5.5K
|USDCHF
|2K
|EURGBP
|686
|GBPUSD
|1.3K
|EURCHF
|1K
|AUDCHF
|504
|AUDJPY
|6.2K
|GBPJPY
|4.2K
|CHFJPY
|5.6K
|EURNZD
|4.9K
|NZDUSD
|-1.7K
|NZDCAD
|-1.9K
|AUDNZD
|2.8K
|EURUSD
|267
|CADJPY
|2.4K
|USDJPY
|2K
|GBPNZD
|1.3K
|NZDCHF
|391
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +225.73 USD
En kötü işlem: -534 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +793.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -426.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|0.36 × 33
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 30
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 173
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.76 × 386
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 885
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 730
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12607
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4918
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2583
|
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
13
100%
351
73%
98%
1.58
5.47
USD
USD
33%
1:500