SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 86993
Wai Him Leung

IC 28CCY 86993

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
351
Kârla kapanan işlemler:
259 (73.78%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (26.21%)
En iyi işlem:
225.73 USD
En kötü işlem:
-533.80 USD
Brüt kâr:
5 222.01 USD (83 753 pips)
Brüt zarar:
-3 302.08 USD (65 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (793.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
935.06 USD (15)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.25%
Maks. mevduat yükü:
14.53%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.15
Alış işlemleri:
203 (57.83%)
Satış işlemleri:
148 (42.17%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
5.47 USD
Ortalama kâr:
20.16 USD
Ortalama zarar:
-35.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-426.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-935.49 USD (3)
Aylık büyüme:
34.89%
Yıllık tahmin:
423.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
463.83 USD
Maksimum:
1 670.94 USD (26.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.46% (1 506.79 USD)
Varlığa göre:
32.74% (1 779.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 45
GBPCHF 23
GBPAUD 23
GBPCAD 21
AUDUSD 21
CADCHF 20
AUDCAD 19
USDCAD 18
EURCAD 15
USDCHF 15
EURGBP 14
GBPUSD 13
EURCHF 12
AUDCHF 12
AUDJPY 11
GBPJPY 11
CHFJPY 10
EURNZD 9
NZDUSD 9
NZDCAD 9
AUDNZD 5
EURUSD 5
CADJPY 5
USDJPY 3
GBPNZD 2
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 5
GBPCHF 161
GBPAUD -461
GBPCAD 261
AUDUSD 99
CADCHF 317
AUDCAD 339
USDCAD 14
EURCAD -708
USDCHF 255
EURGBP 341
GBPUSD 67
EURCHF 32
AUDCHF 54
AUDJPY 148
GBPJPY 502
CHFJPY 116
EURNZD 78
NZDUSD -13
NZDCAD 56
AUDNZD 34
EURUSD 27
CADJPY 115
USDJPY 52
GBPNZD 19
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -5.7K
GBPCHF 5.1K
GBPAUD -18K
GBPCAD 4.1K
AUDUSD -262
CADCHF 4K
AUDCAD 3.6K
USDCAD -1.6K
EURCAD -5.5K
USDCHF 2K
EURGBP 686
GBPUSD 1.3K
EURCHF 1K
AUDCHF 504
AUDJPY 6.2K
GBPJPY 4.2K
CHFJPY 5.6K
EURNZD 4.9K
NZDUSD -1.7K
NZDCAD -1.9K
AUDNZD 2.8K
EURUSD 267
CADJPY 2.4K
USDJPY 2K
GBPNZD 1.3K
NZDCHF 391
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +225.73 USD
En kötü işlem: -534 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +793.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -426.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 386
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 730
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12607
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4918
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.05 20:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 21:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.25 20:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 23:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 18:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IC 28CCY 86993
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
4.6K
USD
13
100%
351
73%
98%
1.58
5.47
USD
33%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.