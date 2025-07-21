- Büyüme
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
197 (82.77%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (17.23%)
En iyi işlem:
267.57 USD
En kötü işlem:
-534.08 USD
Brüt kâr:
4 333.35 USD (44 615 pips)
Brüt zarar:
-1 520.43 USD (12 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (885.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
885.20 USD (38)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
98.09%
Maks. mevduat yükü:
14.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
118 (49.58%)
Satış işlemleri:
120 (50.42%)
Kâr faktörü:
2.85
Beklenen getiri:
11.82 USD
Ortalama kâr:
22.00 USD
Ortalama zarar:
-37.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-935.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-935.54 USD (3)
Aylık büyüme:
34.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.51 USD
Maksimum:
935.54 USD (14.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.92% (935.54 USD)
Varlığa göre:
33.32% (1 769.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|22
|GBPCHF
|20
|GBPCAD
|19
|EURCAD
|16
|AUDCAD
|16
|EURGBP
|15
|GBPUSD
|15
|AUDCHF
|15
|EURCHF
|14
|CADCHF
|14
|USDCHF
|13
|EURUSD
|12
|AUDUSD
|12
|GBPJPY
|11
|USDCAD
|5
|EURNZD
|5
|CADJPY
|5
|USDJPY
|3
|GBPNZD
|2
|AUDNZD
|2
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|750
|GBPCHF
|133
|GBPCAD
|241
|EURCAD
|-788
|AUDCAD
|309
|EURGBP
|432
|GBPUSD
|164
|AUDCHF
|56
|EURCHF
|87
|CADCHF
|277
|USDCHF
|53
|EURUSD
|114
|AUDUSD
|192
|GBPJPY
|505
|USDCAD
|21
|EURNZD
|45
|CADJPY
|117
|USDJPY
|55
|GBPNZD
|19
|AUDNZD
|22
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|9.1K
|GBPCHF
|1.1K
|GBPCAD
|2.4K
|EURCAD
|-7K
|AUDCAD
|3K
|EURGBP
|1.1K
|GBPUSD
|1.2K
|AUDCHF
|526
|EURCHF
|534
|CADCHF
|2.4K
|USDCHF
|279
|EURUSD
|920
|AUDUSD
|1.1K
|GBPJPY
|4.3K
|USDCAD
|303
|EURNZD
|2.4K
|CADJPY
|2.5K
|USDJPY
|2.1K
|GBPNZD
|1.3K
|AUDNZD
|1.5K
|NZDCAD
|170
|NZDCHF
|391
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +267.57 USD
En kötü işlem: -534 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +885.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -935.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.20 × 15
|
ICMarketsSC-Live02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live05
|0.31 × 13
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 953
|
ICMarketsSC-Live25
|1.09 × 1092
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|1.41 × 333
|
ICMarketsSC-Live14
|1.42 × 399
|
ICMarketsSC-Live07
|1.57 × 345
|
Exness-Real17
|1.66 × 76
|
OrbexGlobal-Live
|1.85 × 67
