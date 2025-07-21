SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 60231
Wai Him Leung

IC 28CCY 60231

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 64%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
238
Kârla kapanan işlemler:
197 (82.77%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (17.23%)
En iyi işlem:
267.57 USD
En kötü işlem:
-534.08 USD
Brüt kâr:
4 333.35 USD (44 615 pips)
Brüt zarar:
-1 520.43 USD (12 959 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (885.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
885.20 USD (38)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
98.09%
Maks. mevduat yükü:
14.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
118 (49.58%)
Satış işlemleri:
120 (50.42%)
Kâr faktörü:
2.85
Beklenen getiri:
11.82 USD
Ortalama kâr:
22.00 USD
Ortalama zarar:
-37.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-935.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-935.54 USD (3)
Aylık büyüme:
34.04%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.51 USD
Maksimum:
935.54 USD (14.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.92% (935.54 USD)
Varlığa göre:
33.32% (1 769.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 22
GBPCHF 20
GBPCAD 19
EURCAD 16
AUDCAD 16
EURGBP 15
GBPUSD 15
AUDCHF 15
EURCHF 14
CADCHF 14
USDCHF 13
EURUSD 12
AUDUSD 12
GBPJPY 11
USDCAD 5
EURNZD 5
CADJPY 5
USDJPY 3
GBPNZD 2
AUDNZD 2
NZDCAD 1
NZDCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 750
GBPCHF 133
GBPCAD 241
EURCAD -788
AUDCAD 309
EURGBP 432
GBPUSD 164
AUDCHF 56
EURCHF 87
CADCHF 277
USDCHF 53
EURUSD 114
AUDUSD 192
GBPJPY 505
USDCAD 21
EURNZD 45
CADJPY 117
USDJPY 55
GBPNZD 19
AUDNZD 22
NZDCAD 2
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 9.1K
GBPCHF 1.1K
GBPCAD 2.4K
EURCAD -7K
AUDCAD 3K
EURGBP 1.1K
GBPUSD 1.2K
AUDCHF 526
EURCHF 534
CADCHF 2.4K
USDCHF 279
EURUSD 920
AUDUSD 1.1K
GBPJPY 4.3K
USDCAD 303
EURNZD 2.4K
CADJPY 2.5K
USDJPY 2.1K
GBPNZD 1.3K
AUDNZD 1.5K
NZDCAD 170
NZDCHF 391
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +267.57 USD
En kötü işlem: -534 USD
Maksimum ardışık kazanç: 38
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +885.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -935.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.20 × 15
ICMarketsSC-Live02
0.22 × 9
ICMarketsSC-Live05
0.31 × 13
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 953
ICMarketsSC-Live25
1.09 × 1092
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.41 × 333
ICMarketsSC-Live14
1.42 × 399
ICMarketsSC-Live07
1.57 × 345
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.85 × 67
53 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.10 19:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 05:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 06:50
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.24 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 01:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
