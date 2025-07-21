Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 5 FBSInc-Real-11 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 8 Exness-Real14 0.06 × 48 Exness-Real3 0.17 × 18 ICMarketsSC-Live02 0.20 × 10 ICMarketsSC-Live05 0.29 × 14 ICMarketsSC-Live27 0.35 × 210 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 85 FPMarkets-Live2 0.47 × 19 Tickmill-Live05 0.76 × 50 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live24 0.88 × 962 ICMarketsSC-Live25 1.05 × 1128 ICMarketsSC-Live18 1.21 × 119 ICMarkets-Live22 1.23 × 73 TickmillUK-Live03 1.25 × 4 ICMarketsSC-Live14 1.34 × 425 ICMarketsSC-Live23 1.35 × 352 ICMarketsSC-Live04 1.36 × 14 ICMarketsSC-Live07 1.56 × 370 Exness-Real17 1.66 × 76 OrbexGlobal-Live 1.72 × 72 53 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya