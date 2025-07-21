SinyallerBölümler
Wai Him Leung

IC 28CCY 60229

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
441
Kârla kapanan işlemler:
324 (73.46%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (26.53%)
En iyi işlem:
762.99 USD
En kötü işlem:
-1 724.63 USD
Brüt kâr:
11 567.35 USD (110 560 pips)
Brüt zarar:
-7 447.99 USD (76 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 608.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 608.02 USD (42)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.81%
Maks. mevduat yükü:
25.71%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
204 (46.26%)
Satış işlemleri:
237 (53.74%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
9.34 USD
Ortalama kâr:
35.70 USD
Ortalama zarar:
-63.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 433.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 055.13 USD (8)
Aylık büyüme:
44.55%
Yıllık tahmin:
540.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 655.48 USD
Maksimum:
3 521.02 USD (60.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.83% (3 521.02 USD)
Varlığa göre:
54.13% (3 240.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 40
EURCAD 27
GBPCAD 26
GBPAUD 24
EURUSD 24
GBPJPY 23
EURGBP 20
EURCHF 20
EURJPY 19
NZDJPY 19
AUDJPY 19
AUDCAD 18
USDCAD 17
AUDCHF 17
GBPCHF 17
USDCHF 17
USDJPY 15
GBPUSD 15
CADCHF 13
AUDUSD 12
NZDCAD 9
GBPNZD 8
EURNZD 7
CADJPY 6
CHFJPY 5
AUDNZD 3
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 84
EURCAD 415
GBPCAD 318
GBPAUD 592
EURUSD 520
GBPJPY -2.2K
EURGBP 140
EURCHF 137
EURJPY 1.5K
NZDJPY 520
AUDJPY 1.6K
AUDCAD 11
USDCAD 356
AUDCHF 156
GBPCHF 171
USDCHF 115
USDJPY 943
GBPUSD -2.6K
CADCHF 55
AUDUSD 316
NZDCAD 315
GBPNZD 193
EURNZD 48
CADJPY 120
CHFJPY 125
AUDNZD 26
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -5.8K
EURCAD 6.1K
GBPCAD 5.6K
GBPAUD 1.2K
EURUSD 5.4K
GBPJPY -15K
EURGBP 882
EURCHF 2.8K
EURJPY 8.1K
NZDJPY -5.2K
AUDJPY 3.8K
AUDCAD -1.6K
USDCAD 2.5K
AUDCHF 815
GBPCHF 1.3K
USDCHF 1.1K
USDJPY 7.5K
GBPUSD -4.9K
CADCHF 446
AUDUSD 718
NZDCAD 456
GBPNZD 6.1K
EURNZD 2.9K
CADJPY 2.7K
CHFJPY 5K
AUDNZD 1.8K
NZDCHF 390
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +762.99 USD
En kötü işlem: -1 725 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 608.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 433.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.17 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.29 × 14
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 962
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1128
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live14
1.34 × 425
ICMarketsSC-Live23
1.35 × 352
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live07
1.56 × 370
Exness-Real17
1.66 × 76
OrbexGlobal-Live
1.72 × 72
53 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.06 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 11:55
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 04:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 00:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 03:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
