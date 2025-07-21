- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
441
Kârla kapanan işlemler:
324 (73.46%)
Zararla kapanan işlemler:
117 (26.53%)
En iyi işlem:
762.99 USD
En kötü işlem:
-1 724.63 USD
Brüt kâr:
11 567.35 USD (110 560 pips)
Brüt zarar:
-7 447.99 USD (76 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 608.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 608.02 USD (42)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.81%
Maks. mevduat yükü:
25.71%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
204 (46.26%)
Satış işlemleri:
237 (53.74%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
9.34 USD
Ortalama kâr:
35.70 USD
Ortalama zarar:
-63.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-2 433.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 055.13 USD (8)
Aylık büyüme:
44.55%
Yıllık tahmin:
540.53%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 655.48 USD
Maksimum:
3 521.02 USD (60.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.83% (3 521.02 USD)
Varlığa göre:
54.13% (3 240.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|40
|EURCAD
|27
|GBPCAD
|26
|GBPAUD
|24
|EURUSD
|24
|GBPJPY
|23
|EURGBP
|20
|EURCHF
|20
|EURJPY
|19
|NZDJPY
|19
|AUDJPY
|19
|AUDCAD
|18
|USDCAD
|17
|AUDCHF
|17
|GBPCHF
|17
|USDCHF
|17
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|15
|CADCHF
|13
|AUDUSD
|12
|NZDCAD
|9
|GBPNZD
|8
|EURNZD
|7
|CADJPY
|6
|CHFJPY
|5
|AUDNZD
|3
|NZDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|84
|EURCAD
|415
|GBPCAD
|318
|GBPAUD
|592
|EURUSD
|520
|GBPJPY
|-2.2K
|EURGBP
|140
|EURCHF
|137
|EURJPY
|1.5K
|NZDJPY
|520
|AUDJPY
|1.6K
|AUDCAD
|11
|USDCAD
|356
|AUDCHF
|156
|GBPCHF
|171
|USDCHF
|115
|USDJPY
|943
|GBPUSD
|-2.6K
|CADCHF
|55
|AUDUSD
|316
|NZDCAD
|315
|GBPNZD
|193
|EURNZD
|48
|CADJPY
|120
|CHFJPY
|125
|AUDNZD
|26
|NZDCHF
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|-5.8K
|EURCAD
|6.1K
|GBPCAD
|5.6K
|GBPAUD
|1.2K
|EURUSD
|5.4K
|GBPJPY
|-15K
|EURGBP
|882
|EURCHF
|2.8K
|EURJPY
|8.1K
|NZDJPY
|-5.2K
|AUDJPY
|3.8K
|AUDCAD
|-1.6K
|USDCAD
|2.5K
|AUDCHF
|815
|GBPCHF
|1.3K
|USDCHF
|1.1K
|USDJPY
|7.5K
|GBPUSD
|-4.9K
|CADCHF
|446
|AUDUSD
|718
|NZDCAD
|456
|GBPNZD
|6.1K
|EURNZD
|2.9K
|CADJPY
|2.7K
|CHFJPY
|5K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDCHF
|390
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +762.99 USD
En kötü işlem: -1 725 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +1 608.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 433.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 8
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.17 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|0.29 × 14
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 962
|
ICMarketsSC-Live25
|1.05 × 1128
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarkets-Live22
|1.23 × 73
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|1.34 × 425
|
ICMarketsSC-Live23
|1.35 × 352
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live07
|1.56 × 370
|
Exness-Real17
|1.66 × 76
|
OrbexGlobal-Live
|1.72 × 72
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
14
100%
441
73%
100%
1.55
9.34
USD
USD
61%
1:500