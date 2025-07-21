SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 85069
Wai Him Leung

IC 28CCY 85069

Wai Him Leung
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -43%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
509
Kârla kapanan işlemler:
353 (69.35%)
Zararla kapanan işlemler:
156 (30.65%)
En iyi işlem:
364.03 USD
En kötü işlem:
-1 790.23 USD
Brüt kâr:
8 810.76 USD (151 218 pips)
Brüt zarar:
-8 070.47 USD (123 843 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (339.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
728.83 USD (23)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
99.73%
Maks. mevduat yükü:
28.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
298 (58.55%)
Satış işlemleri:
211 (41.45%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
1.45 USD
Ortalama kâr:
24.96 USD
Ortalama zarar:
-51.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-1 247.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 848.10 USD (7)
Aylık büyüme:
66.05%
Yıllık tahmin:
801.37%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 341.96 USD
Maksimum:
4 763.74 USD (19.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.19% (4 763.74 USD)
Varlığa göre:
70.80% (3 954.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 45
GBPAUD 39
USDJPY 34
USDCAD 28
CHFJPY 28
GBPCAD 26
EURCAD 26
GBPCHF 24
GBPJPY 23
EURJPY 22
AUDUSD 22
NZDCAD 22
EURUSD 19
NZDJPY 18
EURNZD 16
CADCHF 14
EURCHF 14
AUDCAD 14
USDCHF 10
EURGBP 10
GBPNZD 10
GBPUSD 9
AUDCHF 9
AUDNZD 7
NZDUSD 7
AUDJPY 6
CADJPY 6
NZDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 202
GBPAUD -650
USDJPY 16
USDCAD 112
CHFJPY 338
GBPCAD 346
EURCAD -689
GBPCHF 111
GBPJPY 557
EURJPY 684
AUDUSD 148
NZDCAD 364
EURUSD 437
NZDJPY 428
EURNZD -49
CADCHF 93
EURCHF 66
AUDCAD 60
USDCHF 17
EURGBP 68
GBPNZD 738
GBPUSD -2.8K
AUDCHF 33
AUDNZD 47
NZDUSD -43
AUDJPY 42
CADJPY 91
NZDCHF 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD -2.8K
GBPAUD -10K
USDJPY -9.5K
USDCAD 481
CHFJPY 17K
GBPCAD 8.6K
EURCAD -6.6K
GBPCHF 2.5K
GBPJPY 14K
EURJPY 4.2K
AUDUSD 1.8K
NZDCAD -2.3K
EURUSD 4.5K
NZDJPY -6.3K
EURNZD -1.5K
CADCHF 1.6K
EURCHF 1.9K
AUDCAD 1.2K
USDCHF -678
EURGBP 546
GBPNZD 8.1K
GBPUSD -6.6K
AUDCHF 322
AUDNZD 4.2K
NZDUSD -2.2K
AUDJPY 3.1K
CADJPY 2.1K
NZDCHF 413
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +364.03 USD
En kötü işlem: -1 790 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +339.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 247.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.08 06:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 18:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 17:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 14:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
