SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RIC 28CCY 84699
Wai Him Leung

RIC 28CCY 84699

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
281
Kârla kapanan işlemler:
199 (70.81%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (29.18%)
En iyi işlem:
618.91 USD
En kötü işlem:
-576.01 USD
Brüt kâr:
5 827.08 USD (59 113 pips)
Brüt zarar:
-3 132.83 USD (37 881 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (334.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 262.56 USD (20)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
98.26%
Maks. mevduat yükü:
63.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
147 (52.31%)
Satış işlemleri:
134 (47.69%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
9.59 USD
Ortalama kâr:
29.28 USD
Ortalama zarar:
-38.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 090.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 090.45 USD (6)
Aylık büyüme:
27.93%
Yıllık tahmin:
338.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 117.29 USD (16.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.09% (1 117.29 USD)
Varlığa göre:
57.54% (3 121.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 35
AUDCAD 25
GBPCAD 20
USDCHF 18
USDCAD 16
GBPAUD 15
GBPCHF 15
CADCHF 15
GBPUSD 14
AUDUSD 13
AUDCHF 12
EURCAD 11
EURGBP 10
EURJPY 9
EURCHF 9
EURUSD 9
GBPJPY 9
CHFJPY 8
AUDNZD 5
AUDJPY 5
EURNZD 4
GBPNZD 3
USDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 1.2K
AUDCAD 314
GBPCAD 64
USDCHF 272
USDCAD 51
GBPAUD -272
GBPCHF -107
CADCHF 270
GBPUSD 392
AUDUSD 20
AUDCHF 64
EURCAD -910
EURGBP 15
EURJPY 406
EURCHF 14
EURUSD 85
GBPJPY 626
CHFJPY 54
AUDNZD 16
AUDJPY 40
EURNZD 30
GBPNZD 34
USDJPY 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 3.3K
AUDCAD 2.1K
GBPCAD -3.5K
USDCHF 2.4K
USDCAD 1.2K
GBPAUD -6.8K
GBPCHF -1.7K
CADCHF 2.3K
GBPUSD 5.2K
AUDUSD -235
AUDCHF 408
EURCAD -6.8K
EURGBP -45
EURJPY 7K
EURCHF 210
EURUSD 845
GBPJPY 5.7K
CHFJPY 1.4K
AUDNZD 1.3K
AUDJPY 2.9K
EURNZD 1.4K
GBPNZD 2.1K
USDJPY 675
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +618.91 USD
En kötü işlem: -576 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +334.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 090.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.23 × 30
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.59 × 29
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.64 × 139
ICMarketsSC-Live32
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.78 × 353
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 730
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12361
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4871
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 9
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2235
86 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 01:04
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 17:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 14:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 13:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RIC 28CCY 84699
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
7K
USD
15
100%
281
70%
98%
1.86
9.59
USD
58%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.