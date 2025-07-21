- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
281
Kârla kapanan işlemler:
199 (70.81%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (29.18%)
En iyi işlem:
618.91 USD
En kötü işlem:
-576.01 USD
Brüt kâr:
5 827.08 USD (59 113 pips)
Brüt zarar:
-3 132.83 USD (37 881 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (334.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 262.56 USD (20)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
98.26%
Maks. mevduat yükü:
63.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
147 (52.31%)
Satış işlemleri:
134 (47.69%)
Kâr faktörü:
1.86
Beklenen getiri:
9.59 USD
Ortalama kâr:
29.28 USD
Ortalama zarar:
-38.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 090.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 090.45 USD (6)
Aylık büyüme:
27.93%
Yıllık tahmin:
338.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 117.29 USD (16.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.09% (1 117.29 USD)
Varlığa göre:
57.54% (3 121.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|35
|AUDCAD
|25
|GBPCAD
|20
|USDCHF
|18
|USDCAD
|16
|GBPAUD
|15
|GBPCHF
|15
|CADCHF
|15
|GBPUSD
|14
|AUDUSD
|13
|AUDCHF
|12
|EURCAD
|11
|EURGBP
|10
|EURJPY
|9
|EURCHF
|9
|EURUSD
|9
|GBPJPY
|9
|CHFJPY
|8
|AUDNZD
|5
|AUDJPY
|5
|EURNZD
|4
|GBPNZD
|3
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|1.2K
|AUDCAD
|314
|GBPCAD
|64
|USDCHF
|272
|USDCAD
|51
|GBPAUD
|-272
|GBPCHF
|-107
|CADCHF
|270
|GBPUSD
|392
|AUDUSD
|20
|AUDCHF
|64
|EURCAD
|-910
|EURGBP
|15
|EURJPY
|406
|EURCHF
|14
|EURUSD
|85
|GBPJPY
|626
|CHFJPY
|54
|AUDNZD
|16
|AUDJPY
|40
|EURNZD
|30
|GBPNZD
|34
|USDJPY
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|3.3K
|AUDCAD
|2.1K
|GBPCAD
|-3.5K
|USDCHF
|2.4K
|USDCAD
|1.2K
|GBPAUD
|-6.8K
|GBPCHF
|-1.7K
|CADCHF
|2.3K
|GBPUSD
|5.2K
|AUDUSD
|-235
|AUDCHF
|408
|EURCAD
|-6.8K
|EURGBP
|-45
|EURJPY
|7K
|EURCHF
|210
|EURUSD
|845
|GBPJPY
|5.7K
|CHFJPY
|1.4K
|AUDNZD
|1.3K
|AUDJPY
|2.9K
|EURNZD
|1.4K
|GBPNZD
|2.1K
|USDJPY
|675
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +618.91 USD
En kötü işlem: -576 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +334.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 090.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.23 × 30
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.59 × 29
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.64 × 139
|
ICMarketsSC-Live32
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live18
|0.78 × 353
|
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1052
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.93 × 430
|
ICMarketsSC-Live26
|0.96 × 730
|
ICMarketsSC-Live23
|0.98 × 12361
|
ICMarketsSC-Live25
|0.99 × 4871
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2235
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
15
100%
281
70%
98%
1.86
9.59
USD
USD
58%
1:500