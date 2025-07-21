SinyallerBölümler
Hendra

VM MT4 Oct

Hendra
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 108%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
53 (77.94%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (22.06%)
En iyi işlem:
114.30 USD
En kötü işlem:
-58.20 USD
Brüt kâr:
1 255.33 USD (20 059 pips)
Brüt zarar:
-384.31 USD (6 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (202.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.25 USD (13)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
92.26%
Maks. mevduat yükü:
30.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.55
Alış işlemleri:
34 (50.00%)
Satış işlemleri:
34 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.27
Beklenen getiri:
12.81 USD
Ortalama kâr:
23.69 USD
Ortalama zarar:
-25.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-101.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.86 USD (3)
Aylık büyüme:
20.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.86 USD (5.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.98% (101.86 USD)
Varlığa göre:
60.72% (607.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 871
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +114.30 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +202.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real2
0.26 × 19
Exness-Real29
1.18 × 28
OctaFX-Real9
1.33 × 6
FBS-Real-3
3.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
7.00 × 1
TradersWay-Live
10.00 × 2
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.