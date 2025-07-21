- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
53 (77.94%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (22.06%)
En iyi işlem:
114.30 USD
En kötü işlem:
-58.20 USD
Brüt kâr:
1 255.33 USD (20 059 pips)
Brüt zarar:
-384.31 USD (6 499 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (202.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.25 USD (13)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
92.26%
Maks. mevduat yükü:
30.82%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
8.55
Alış işlemleri:
34 (50.00%)
Satış işlemleri:
34 (50.00%)
Kâr faktörü:
3.27
Beklenen getiri:
12.81 USD
Ortalama kâr:
23.69 USD
Ortalama zarar:
-25.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-101.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.86 USD (3)
Aylık büyüme:
20.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
101.86 USD (5.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.98% (101.86 USD)
Varlığa göre:
60.72% (607.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|871
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +114.30 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +202.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.26 × 19
|
Exness-Real29
|1.18 × 28
|
OctaFX-Real9
|1.33 × 6
|
FBS-Real-3
|3.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|7.00 × 1
|
TradersWay-Live
|10.00 × 2
İnceleme yok
