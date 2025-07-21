- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
543
Kârla kapanan işlemler:
402 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (25.97%)
En iyi işlem:
1 248.66 USD
En kötü işlem:
-1 524.97 USD
Brüt kâr:
11 446.50 USD (138 391 pips)
Brüt zarar:
-15 192.81 USD (126 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (815.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 374.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
99.76%
Maks. mevduat yükü:
28.84%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
264 (48.62%)
Satış işlemleri:
279 (51.38%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-6.90 USD
Ortalama kâr:
28.47 USD
Ortalama zarar:
-107.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-8 762.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 762.78 USD (22)
Aylık büyüme:
48.83%
Yıllık tahmin:
594.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 939.46 USD
Maksimum:
11 377.17 USD (78.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.95% (11 377.17 USD)
Varlığa göre:
66.55% (3 325.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|75
|USDCAD
|52
|USDCHF
|50
|EURJPY
|46
|EURCHF
|31
|EURAUD
|30
|EURUSD
|26
|EURCAD
|25
|GBPCHF
|23
|GBPCAD
|23
|AUDCHF
|21
|NZDJPY
|18
|AUDCAD
|16
|CADCHF
|15
|EURGBP
|13
|AUDUSD
|10
|GBPJPY
|10
|NZDCAD
|10
|GBPNZD
|9
|GBPAUD
|8
|EURNZD
|8
|CHFJPY
|7
|CADJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDNZD
|4
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|NZDCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|574
|USDCAD
|944
|USDCHF
|-348
|EURJPY
|-7.8K
|EURCHF
|45
|EURAUD
|453
|EURUSD
|354
|EURCAD
|-669
|GBPCHF
|143
|GBPCAD
|299
|AUDCHF
|157
|NZDJPY
|542
|AUDCAD
|53
|CADCHF
|79
|EURGBP
|75
|AUDUSD
|66
|GBPJPY
|286
|NZDCAD
|310
|GBPNZD
|216
|GBPAUD
|66
|EURNZD
|65
|CHFJPY
|108
|CADJPY
|134
|USDJPY
|53
|AUDNZD
|39
|NZDUSD
|0
|AUDJPY
|11
|NZDCHF
|9
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-5.3K
|USDCAD
|17K
|USDCHF
|-8.9K
|EURJPY
|-38K
|EURCHF
|1.9K
|EURAUD
|6.9K
|EURUSD
|2.8K
|EURCAD
|-1.9K
|GBPCHF
|2K
|GBPCAD
|5.5K
|AUDCHF
|981
|NZDJPY
|-5.3K
|AUDCAD
|619
|CADCHF
|633
|EURGBP
|405
|AUDUSD
|1.5K
|GBPJPY
|6.6K
|NZDCAD
|615
|GBPNZD
|2.3K
|GBPAUD
|3.7K
|EURNZD
|4.6K
|CHFJPY
|4.6K
|CADJPY
|3.4K
|USDJPY
|2K
|AUDNZD
|2.6K
|NZDUSD
|0
|AUDJPY
|783
|NZDCHF
|392
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 248.66 USD
En kötü işlem: -1 525 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +815.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 762.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.36 × 33
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 30
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 173
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live18
|0.74 × 415
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1052
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 733
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12615
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4975
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2583
|
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-63%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
15
100%
543
74%
100%
0.75
-6.90
USD
USD
85%
1:500