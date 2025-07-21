SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 76274
Wai Him Leung

IC 28CCY 76274

Wai Him Leung
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -63%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
543
Kârla kapanan işlemler:
402 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
141 (25.97%)
En iyi işlem:
1 248.66 USD
En kötü işlem:
-1 524.97 USD
Brüt kâr:
11 446.50 USD (138 391 pips)
Brüt zarar:
-15 192.81 USD (126 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (815.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 374.40 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
99.76%
Maks. mevduat yükü:
28.84%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
264 (48.62%)
Satış işlemleri:
279 (51.38%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-6.90 USD
Ortalama kâr:
28.47 USD
Ortalama zarar:
-107.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-8 762.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 762.78 USD (22)
Aylık büyüme:
48.83%
Yıllık tahmin:
594.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 939.46 USD
Maksimum:
11 377.17 USD (78.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
84.95% (11 377.17 USD)
Varlığa göre:
66.55% (3 325.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 75
USDCAD 52
USDCHF 50
EURJPY 46
EURCHF 31
EURAUD 30
EURUSD 26
EURCAD 25
GBPCHF 23
GBPCAD 23
AUDCHF 21
NZDJPY 18
AUDCAD 16
CADCHF 15
EURGBP 13
AUDUSD 10
GBPJPY 10
NZDCAD 10
GBPNZD 9
GBPAUD 8
EURNZD 8
CHFJPY 7
CADJPY 6
USDJPY 4
AUDNZD 4
NZDUSD 1
AUDJPY 1
NZDCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 574
USDCAD 944
USDCHF -348
EURJPY -7.8K
EURCHF 45
EURAUD 453
EURUSD 354
EURCAD -669
GBPCHF 143
GBPCAD 299
AUDCHF 157
NZDJPY 542
AUDCAD 53
CADCHF 79
EURGBP 75
AUDUSD 66
GBPJPY 286
NZDCAD 310
GBPNZD 216
GBPAUD 66
EURNZD 65
CHFJPY 108
CADJPY 134
USDJPY 53
AUDNZD 39
NZDUSD 0
AUDJPY 11
NZDCHF 9
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -5.3K
USDCAD 17K
USDCHF -8.9K
EURJPY -38K
EURCHF 1.9K
EURAUD 6.9K
EURUSD 2.8K
EURCAD -1.9K
GBPCHF 2K
GBPCAD 5.5K
AUDCHF 981
NZDJPY -5.3K
AUDCAD 619
CADCHF 633
EURGBP 405
AUDUSD 1.5K
GBPJPY 6.6K
NZDCAD 615
GBPNZD 2.3K
GBPAUD 3.7K
EURNZD 4.6K
CHFJPY 4.6K
CADJPY 3.4K
USDJPY 2K
AUDNZD 2.6K
NZDUSD 0
AUDJPY 783
NZDCHF 392
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 248.66 USD
En kötü işlem: -1 525 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +815.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 762.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.22 03:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 19:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 18:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 12:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.21 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
