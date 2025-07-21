- Büyüme
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
267 (72.16%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (27.84%)
En iyi işlem:
986.31 USD
En kötü işlem:
-582.70 USD
Brüt kâr:
6 719.08 USD (68 422 pips)
Brüt zarar:
-3 425.03 USD (47 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (479.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 190.31 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
91.09%
Maks. mevduat yükü:
17.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
184 (49.73%)
Satış işlemleri:
186 (50.27%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
8.90 USD
Ortalama kâr:
25.17 USD
Ortalama zarar:
-33.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-874.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-947.26 USD (3)
Aylık büyüme:
16.29%
Yıllık tahmin:
197.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 097.08 USD (6.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.54% (961.99 USD)
Varlığa göre:
26.50% (1 496.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|EURAUD
|32
|GBPJPY
|31
|GBPCHF
|29
|EURCAD
|29
|USDCAD
|23
|USDCHF
|23
|EURCHF
|19
|AUDUSD
|19
|AUDCAD
|19
|GBPCAD
|19
|AUDCHF
|17
|EURGBP
|17
|CADCHF
|12
|EURUSD
|11
|USDJPY
|10
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|6
|EURNZD
|6
|CADJPY
|5
|AUDNZD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDCAD
|1
|NZDCHF
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|327
|EURAUD
|557
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCHF
|212
|EURCAD
|-652
|USDCAD
|114
|USDCHF
|-36
|EURCHF
|54
|AUDUSD
|73
|AUDCAD
|306
|GBPCAD
|176
|AUDCHF
|79
|EURGBP
|4
|CADCHF
|33
|EURUSD
|92
|USDJPY
|182
|GBPAUD
|71
|GBPNZD
|181
|EURNZD
|51
|CADJPY
|118
|AUDNZD
|22
|CHFJPY
|22
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5K
|EURAUD
|7.5K
|GBPJPY
|-14K
|GBPCHF
|2.4K
|EURCAD
|-8K
|USDCAD
|2.4K
|USDCHF
|-2.4K
|EURCHF
|1.2K
|AUDUSD
|-960
|AUDCAD
|3K
|GBPCAD
|1.4K
|AUDCHF
|560
|EURGBP
|-274
|CADCHF
|341
|EURUSD
|37
|USDJPY
|5.4K
|GBPAUD
|3.4K
|GBPNZD
|5.2K
|EURNZD
|3.2K
|CADJPY
|2.5K
|AUDNZD
|1.5K
|CHFJPY
|1.1K
|NZDCAD
|163
|NZDCHF
|395
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +986.31 USD
En kötü işlem: -583 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +479.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -874.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-Real3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
|0.23 × 30
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 171
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 30
Exness-Real17
|0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
|0.76 × 354
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
|0.95 × 727
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12591
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4910
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2579
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
