SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 84925
Wai Him Leung

IC 28CCY 84925

Wai Him Leung
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
370
Kârla kapanan işlemler:
267 (72.16%)
Zararla kapanan işlemler:
103 (27.84%)
En iyi işlem:
986.31 USD
En kötü işlem:
-582.70 USD
Brüt kâr:
6 719.08 USD (68 422 pips)
Brüt zarar:
-3 425.03 USD (47 398 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (479.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 190.31 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
91.09%
Maks. mevduat yükü:
17.09%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.00
Alış işlemleri:
184 (49.73%)
Satış işlemleri:
186 (50.27%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
8.90 USD
Ortalama kâr:
25.17 USD
Ortalama zarar:
-33.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-874.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-947.26 USD (3)
Aylık büyüme:
16.29%
Yıllık tahmin:
197.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 097.08 USD (6.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.54% (961.99 USD)
Varlığa göre:
26.50% (1 496.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 32
EURAUD 32
GBPJPY 31
GBPCHF 29
EURCAD 29
USDCAD 23
USDCHF 23
EURCHF 19
AUDUSD 19
AUDCAD 19
GBPCAD 19
AUDCHF 17
EURGBP 17
CADCHF 12
EURUSD 11
USDJPY 10
GBPAUD 6
GBPNZD 6
EURNZD 6
CADJPY 5
AUDNZD 2
CHFJPY 1
NZDCAD 1
NZDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 327
EURAUD 557
GBPJPY 1.3K
GBPCHF 212
EURCAD -652
USDCAD 114
USDCHF -36
EURCHF 54
AUDUSD 73
AUDCAD 306
GBPCAD 176
AUDCHF 79
EURGBP 4
CADCHF 33
EURUSD 92
USDJPY 182
GBPAUD 71
GBPNZD 181
EURNZD 51
CADJPY 118
AUDNZD 22
CHFJPY 22
NZDCAD 2
NZDCHF 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 5K
EURAUD 7.5K
GBPJPY -14K
GBPCHF 2.4K
EURCAD -8K
USDCAD 2.4K
USDCHF -2.4K
EURCHF 1.2K
AUDUSD -960
AUDCAD 3K
GBPCAD 1.4K
AUDCHF 560
EURGBP -274
CADCHF 341
EURUSD 37
USDJPY 5.4K
GBPAUD 3.4K
GBPNZD 5.2K
EURNZD 3.2K
CADJPY 2.5K
AUDNZD 1.5K
CHFJPY 1.1K
NZDCAD 163
NZDCHF 395
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +986.31 USD
En kötü işlem: -583 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +479.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -874.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsEU-Live17
0.23 × 30
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 171
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.76 × 354
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 885
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live26
0.95 × 727
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12591
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4910
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2579
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.28 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 09:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.21 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

