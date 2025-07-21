- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
562
Kârla kapanan işlemler:
392 (69.75%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (30.25%)
En iyi işlem:
919.73 USD
En kötü işlem:
-2 233.23 USD
Brüt kâr:
9 866.62 USD (124 962 pips)
Brüt zarar:
-10 000.70 USD (98 186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (803.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 554.08 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.72%
Maks. mevduat yükü:
29.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
283 (50.36%)
Satış işlemleri:
279 (49.64%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
25.17 USD
Ortalama zarar:
-58.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 404.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 405.27 USD (7)
Aylık büyüme:
76.07%
Yıllık tahmin:
924.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 325.56 USD
Maksimum:
5 739.43 USD (77.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.46% (5 739.43 USD)
Varlığa göre:
70.29% (4 488.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|50
|USDCAD
|47
|USDCHF
|37
|EURJPY
|31
|EURUSD
|30
|EURAUD
|30
|GBPCHF
|28
|EURCAD
|27
|EURCHF
|26
|GBPCAD
|25
|GBPAUD
|21
|GBPJPY
|21
|AUDJPY
|19
|AUDCAD
|19
|AUDCHF
|19
|USDJPY
|17
|EURGBP
|16
|CADCHF
|15
|AUDUSD
|13
|NZDCAD
|12
|NZDJPY
|12
|EURNZD
|11
|CADJPY
|10
|GBPNZD
|10
|CHFJPY
|8
|NZDCHF
|3
|AUDNZD
|3
|NZDUSD
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-3.1K
|USDCAD
|447
|USDCHF
|82
|EURJPY
|466
|EURUSD
|594
|EURAUD
|399
|GBPCHF
|216
|EURCAD
|-481
|EURCHF
|147
|GBPCAD
|409
|GBPAUD
|-1K
|GBPJPY
|982
|AUDJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|97
|AUDCHF
|93
|USDJPY
|327
|EURGBP
|95
|CADCHF
|50
|AUDUSD
|93
|NZDCAD
|460
|NZDJPY
|326
|EURNZD
|106
|CADJPY
|141
|GBPNZD
|316
|CHFJPY
|103
|NZDCHF
|33
|AUDNZD
|25
|NZDUSD
|14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-13K
|USDCAD
|7.8K
|USDCHF
|748
|EURJPY
|4.1K
|EURUSD
|3.6K
|EURAUD
|6.7K
|GBPCHF
|1.4K
|EURCAD
|-1.6K
|EURCHF
|3.5K
|GBPCAD
|7.3K
|GBPAUD
|-6.5K
|GBPJPY
|4.6K
|AUDJPY
|-16K
|AUDCAD
|1.3K
|AUDCHF
|801
|USDJPY
|4.7K
|EURGBP
|618
|CADCHF
|403
|AUDUSD
|1.8K
|NZDCAD
|636
|NZDJPY
|-4.1K
|EURNZD
|6.5K
|CADJPY
|3K
|GBPNZD
|2.2K
|CHFJPY
|2.3K
|NZDCHF
|1.1K
|AUDNZD
|1.8K
|NZDUSD
|677
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +919.73 USD
En kötü işlem: -2 233 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +803.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 404.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.36 × 33
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 30
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 173
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarketsSC-Live32
|0.71 × 24
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live18
|0.74 × 415
|
ICMarketsSC-Live08
|0.75 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|0.79 × 1052
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 733
|
ICMarketsSC-Live23
|0.99 × 12615
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4975
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2583
|
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-65%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
15
100%
562
69%
100%
0.98
-0.24
USD
USD
86%
1:500