SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IC 28CCY 84947
Wai Him Leung

IC 28CCY 84947

Wai Him Leung
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -65%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
562
Kârla kapanan işlemler:
392 (69.75%)
Zararla kapanan işlemler:
170 (30.25%)
En iyi işlem:
919.73 USD
En kötü işlem:
-2 233.23 USD
Brüt kâr:
9 866.62 USD (124 962 pips)
Brüt zarar:
-10 000.70 USD (98 186 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (803.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 554.08 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.72%
Maks. mevduat yükü:
29.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.02
Alış işlemleri:
283 (50.36%)
Satış işlemleri:
279 (49.64%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.24 USD
Ortalama kâr:
25.17 USD
Ortalama zarar:
-58.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 404.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 405.27 USD (7)
Aylık büyüme:
76.07%
Yıllık tahmin:
924.52%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 325.56 USD
Maksimum:
5 739.43 USD (77.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.46% (5 739.43 USD)
Varlığa göre:
70.29% (4 488.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 50
USDCAD 47
USDCHF 37
EURJPY 31
EURUSD 30
EURAUD 30
GBPCHF 28
EURCAD 27
EURCHF 26
GBPCAD 25
GBPAUD 21
GBPJPY 21
AUDJPY 19
AUDCAD 19
AUDCHF 19
USDJPY 17
EURGBP 16
CADCHF 15
AUDUSD 13
NZDCAD 12
NZDJPY 12
EURNZD 11
CADJPY 10
GBPNZD 10
CHFJPY 8
NZDCHF 3
AUDNZD 3
NZDUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -3.1K
USDCAD 447
USDCHF 82
EURJPY 466
EURUSD 594
EURAUD 399
GBPCHF 216
EURCAD -481
EURCHF 147
GBPCAD 409
GBPAUD -1K
GBPJPY 982
AUDJPY -1.5K
AUDCAD 97
AUDCHF 93
USDJPY 327
EURGBP 95
CADCHF 50
AUDUSD 93
NZDCAD 460
NZDJPY 326
EURNZD 106
CADJPY 141
GBPNZD 316
CHFJPY 103
NZDCHF 33
AUDNZD 25
NZDUSD 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -13K
USDCAD 7.8K
USDCHF 748
EURJPY 4.1K
EURUSD 3.6K
EURAUD 6.7K
GBPCHF 1.4K
EURCAD -1.6K
EURCHF 3.5K
GBPCAD 7.3K
GBPAUD -6.5K
GBPJPY 4.6K
AUDJPY -16K
AUDCAD 1.3K
AUDCHF 801
USDJPY 4.7K
EURGBP 618
CADCHF 403
AUDUSD 1.8K
NZDCAD 636
NZDJPY -4.1K
EURNZD 6.5K
CADJPY 3K
GBPNZD 2.2K
CHFJPY 2.3K
NZDCHF 1.1K
AUDNZD 1.8K
NZDUSD 677
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +919.73 USD
En kötü işlem: -2 233 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +803.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 404.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.36 × 33
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 30
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 173
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarketsSC-Live32
0.71 × 24
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.74 × 415
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1052
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 733
ICMarketsSC-Live23
0.99 × 12615
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4975
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2583
FPMarkets-Live
1.13 × 8
86 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.19 20:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 11:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 08:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 07:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 11 days
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 13:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.28 16:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 08:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 10:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

