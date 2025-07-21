SinyallerBölümler
Advantegis Ltd

BW MT5 808 Zuuro

Advantegis Ltd
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
BullWaves-LIVE
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
48 (65.75%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (34.25%)
En iyi işlem:
110.50 USD
En kötü işlem:
-55.00 USD
Brüt kâr:
475.24 USD (5 358 pips)
Brüt zarar:
-240.99 USD (2 833 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (27.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
216.34 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
0.09%
Maks. mevduat yükü:
128.71%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
1.96
Alış işlemleri:
20 (27.40%)
Satış işlemleri:
53 (72.60%)
Kâr faktörü:
1.97
Beklenen getiri:
3.21 USD
Ortalama kâr:
9.90 USD
Ortalama zarar:
-9.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-119.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-119.55 USD (4)
Aylık büyüme:
7.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
119.55 USD (11.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.54% (119.55 USD)
Varlığa göre:
44.02% (244.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 70
EURUSD. 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 211
EURUSD. 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 2.5K
EURUSD. 21
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +110.50 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +27.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -119.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BullWaves-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.14 22:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.10 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 06:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 05:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 00:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 02:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.21 09:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 09:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
