- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
137 (61.71%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (38.29%)
En iyi işlem:
43.95 USD
En kötü işlem:
-16.94 USD
Brüt kâr:
793.37 USD (54 310 pips)
Brüt zarar:
-383.65 USD (37 296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (81.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.43 USD (9)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
105 (47.30%)
Satış işlemleri:
117 (52.70%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
5.79 USD
Ortalama zarar:
-4.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-152.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.17 USD (17)
Aylık büyüme:
20.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
152.17 USD (14.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.76% (152.17 USD)
Varlığa göre:
63.57% (538.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|117
|NZDCAD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|189
|NZDCAD
|220
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.95 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +81.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.22 × 49
|
ICMarketsSC-Live32
|0.30 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.44 × 237
|
ICMarketsSC-Live11
|1.36 × 353
|
ICMarketsSC-Live07
|1.36 × 459
|
ICMarketsSC-Live24
|1.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|2.20 × 5
|
Axi-US02-Live
|2.38 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|2.47 × 17
|
TurnkeyGlobal-Demo
|2.70 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|3.38 × 56
|
VantageInternational-Live 10
|5.95 × 20
|
Eightcap-Real
|6.50 × 4
|
VantageAU-Live 2
|7.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|8.00 × 8
|
RoboForex-Pro
|8.50 × 2
|
Exness-Real28
|9.99 × 180
|
ZeroMarkets-Live-1
|10.54 × 26
|
FXCM-USDReal03
|12.41 × 78
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
82%
0
0
USD
USD
910
USD
USD
11
0%
222
61%
100%
2.06
1.85
USD
USD
64%
1:500