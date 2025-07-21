SinyallerBölümler
Li Bin Zhao

Justin2

Li Bin Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 82%
ICMarketsSC-Live11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
137 (61.71%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (38.29%)
En iyi işlem:
43.95 USD
En kötü işlem:
-16.94 USD
Brüt kâr:
793.37 USD (54 310 pips)
Brüt zarar:
-383.65 USD (37 296 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (81.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
169.43 USD (9)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
105 (47.30%)
Satış işlemleri:
117 (52.70%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
5.79 USD
Ortalama zarar:
-4.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-152.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.17 USD (17)
Aylık büyüme:
20.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
152.17 USD (14.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.76% (152.17 USD)
Varlığa göre:
63.57% (538.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 117
NZDCAD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 189
NZDCAD 220
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 12K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.95 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +81.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live08
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.22 × 49
ICMarketsSC-Live32
0.30 × 10
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 6
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live11
1.36 × 353
ICMarketsSC-Live07
1.36 × 459
ICMarketsSC-Live24
1.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
2.20 × 5
Axi-US02-Live
2.38 × 16
VantageInternational-Live 4
2.47 × 17
TurnkeyGlobal-Demo
2.70 × 10
ICMarketsSC-Live16
3.38 × 56
VantageInternational-Live 10
5.95 × 20
Eightcap-Real
6.50 × 4
VantageAU-Live 2
7.00 × 3
Axi-US06-Live
8.00 × 8
RoboForex-Pro
8.50 × 2
Exness-Real28
9.99 × 180
ZeroMarkets-Live-1
10.54 × 26
FXCM-USDReal03
12.41 × 78
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Justin2
Ayda 30 USD
82%
0
0
USD
910
USD
11
0%
222
61%
100%
2.06
1.85
USD
64%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.