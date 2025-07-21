Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 3 OxSecurities-Live 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.06 × 18 Exness-MT5Real10 0.60 × 5 ICMarketsSC-MT5-2 0.67 × 4317 ICMarketsSC-MT5 0.69 × 72 ExclusiveMarkets-Live 0.89 × 28 GOMarketsIntl-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 1.03 × 1373 FusionMarkets-Live 1.39 × 36 RoboForex-ECN 1.48 × 21 ICTrading-MT5-4 1.56 × 27 itexsys-Platform 1.63 × 8 Exness-MT5Real31 1.97 × 33 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 FXPIG-Server 2.00 × 1 Exness-MT5Real28 2.50 × 8 MAEXLimited-MT5 Real Server 3.00 × 6 VantageInternational-Live 4 3.60 × 10 Axiory-Live 3.87 × 125 Exness-MT5Real17 4.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 4.00 × 3 Tickmill-Live 4.24 × 70 24 daha fazla...