İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
35 (76.08%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (23.91%)
En iyi işlem:
19.50 USD
En kötü işlem:
-5.67 USD
Brüt kâr:
158.93 USD (6 812 pips)
Brüt zarar:
-23.02 USD (1 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (69.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.91 USD (12)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
92.61%
Maks. mevduat yükü:
14.99%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
23.00
Alış işlemleri:
40 (86.96%)
Satış işlemleri:
6 (13.04%)
Kâr faktörü:
6.90
Beklenen getiri:
2.95 USD
Ortalama kâr:
4.54 USD
Ortalama zarar:
-2.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.67 USD (1)
Aylık büyüme:
6.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.91 USD (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.56% (5.67 USD)
Varlığa göre:
50.12% (527.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|12
|NZDCAD
|7
|CHFJPY
|6
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|4
|USDCAD
|4
|USDCHF
|3
|USDJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|73
|NZDCAD
|2
|CHFJPY
|12
|GBPNZD
|2
|GBPCAD
|7
|USDCAD
|7
|USDCHF
|17
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|9
|GBPJPY
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|1.1K
|NZDCAD
|334
|CHFJPY
|1.4K
|GBPNZD
|602
|GBPCAD
|314
|USDCAD
|462
|USDCHF
|274
|USDJPY
|120
|NZDJPY
|320
|GBPJPY
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.50 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +69.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.67 × 4317
|
ICMarketsSC-MT5
|0.69 × 72
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.03 × 1373
|
FusionMarkets-Live
|1.39 × 36
|
RoboForex-ECN
|1.48 × 21
|
ICTrading-MT5-4
|1.56 × 27
|
itexsys-Platform
|1.63 × 8
|
Exness-MT5Real31
|1.97 × 33
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
FXPIG-Server
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|2.50 × 8
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|3.60 × 10
|
Axiory-Live
|3.87 × 125
|
Exness-MT5Real17
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 3
|
Tickmill-Live
|4.24 × 70
Broker: ICMarkets
Account Type: Standard
Leverage: 1:500
Currency: USD
Swap: Yes
