Theresia Yovitha Herwanda

YANG

Theresia Yovitha Herwanda
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
35 (76.08%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (23.91%)
En iyi işlem:
19.50 USD
En kötü işlem:
-5.67 USD
Brüt kâr:
158.93 USD (6 812 pips)
Brüt zarar:
-23.02 USD (1 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (69.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
69.91 USD (12)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
92.61%
Maks. mevduat yükü:
14.99%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
23.00
Alış işlemleri:
40 (86.96%)
Satış işlemleri:
6 (13.04%)
Kâr faktörü:
6.90
Beklenen getiri:
2.95 USD
Ortalama kâr:
4.54 USD
Ortalama zarar:
-2.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.67 USD (1)
Aylık büyüme:
6.67%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.91 USD (0.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.56% (5.67 USD)
Varlığa göre:
50.12% (527.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCHF 12
NZDCAD 7
CHFJPY 6
GBPNZD 5
GBPCAD 4
USDCAD 4
USDCHF 3
USDJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCHF 73
NZDCAD 2
CHFJPY 12
GBPNZD 2
GBPCAD 7
USDCAD 7
USDCHF 17
USDJPY 3
NZDJPY 9
GBPJPY 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCHF 1.1K
NZDCAD 334
CHFJPY 1.4K
GBPNZD 602
GBPCAD 314
USDCAD 462
USDCHF 274
USDJPY 120
NZDJPY 320
GBPJPY 133
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.50 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +69.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 4317
ICMarketsSC-MT5
0.69 × 72
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.03 × 1373
FusionMarkets-Live
1.39 × 36
RoboForex-ECN
1.48 × 21
ICTrading-MT5-4
1.56 × 27
itexsys-Platform
1.63 × 8
Exness-MT5Real31
1.97 × 33
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FXPIG-Server
2.00 × 1
Exness-MT5Real28
2.50 × 8
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
VantageInternational-Live 4
3.60 × 10
Axiory-Live
3.87 × 125
Exness-MT5Real17
4.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
4.00 × 3
Tickmill-Live
4.24 × 70
24 daha fazla...
Broker: ICMarkets

Account Type: Standard

Leverage: 1:500

Currency: USD

Swap: Yes


İnceleme yok
2025.10.01 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 11:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 22:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.05 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 11:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
