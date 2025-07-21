- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
64 (79.01%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (20.99%)
En iyi işlem:
15.25 USD
En kötü işlem:
-19.24 USD
Brüt kâr:
277.05 USD (13 878 pips)
Brüt zarar:
-87.33 USD (4 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (53.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.25 USD (15)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
90.58%
Maks. mevduat yükü:
3.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.86
Alış işlemleri:
25 (30.86%)
Satış işlemleri:
56 (69.14%)
Kâr faktörü:
3.17
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.24 USD (1)
Aylık büyüme:
6.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.55 USD
Maksimum:
19.24 USD (1.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.83% (19.24 USD)
Varlığa göre:
10.64% (109.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|19
|EURUSD
|12
|EURNZD
|10
|EURGBP
|9
|EURJPY
|6
|EURAUD
|6
|AUDJPY
|5
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|4
|AUDNZD
|2
|CADJPY
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|13
|EURUSD
|53
|EURNZD
|12
|EURGBP
|37
|EURJPY
|22
|EURAUD
|9
|AUDJPY
|10
|AUDCAD
|4
|EURCHF
|7
|AUDNZD
|5
|CADJPY
|7
|AUDCHF
|6
|CADCHF
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|2.2K
|EURUSD
|1.6K
|EURNZD
|1K
|EURGBP
|1.4K
|EURJPY
|793
|EURAUD
|529
|AUDJPY
|333
|AUDCAD
|270
|EURCHF
|277
|AUDNZD
|390
|CADJPY
|259
|AUDCHF
|125
|CADCHF
|154
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.25 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +53.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.36 × 118
|
ICMarketsSC-Live25
|0.87 × 389
|
ICMarketsSC-Live24
|0.90 × 587
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 19
|
ICMarkets-Live22
|1.10 × 39
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
Exness-Real17
|1.15 × 66
|
ICMarketsSC-Live07
|1.25 × 191
|
ICMarketsSC-Live23
|1.35 × 66
|
ICMarketsSC-Live14
|1.57 × 211
|
OrbexGlobal-Live
|1.62 × 29
|
ICMarketsSC-Live26
|1.95 × 389
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.44 × 41
|
FXCL-Main2
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
Broker: ICMarkets
Account Type: Standard
Leverage: 1:500
Currency: USD
Swap: Yes
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
10
100%
81
79%
91%
3.17
2.34
USD
USD
11%
1:500