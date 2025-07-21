SinyallerBölümler
Theresia Yovitha Herwanda

YIN

Theresia Yovitha Herwanda
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
81
Kârla kapanan işlemler:
64 (79.01%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (20.99%)
En iyi işlem:
15.25 USD
En kötü işlem:
-19.24 USD
Brüt kâr:
277.05 USD (13 878 pips)
Brüt zarar:
-87.33 USD (4 656 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (53.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.25 USD (15)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
90.58%
Maks. mevduat yükü:
3.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.86
Alış işlemleri:
25 (30.86%)
Satış işlemleri:
56 (69.14%)
Kâr faktörü:
3.17
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-5.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.24 USD (1)
Aylık büyüme:
6.95%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.55 USD
Maksimum:
19.24 USD (1.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.83% (19.24 USD)
Varlığa göre:
10.64% (109.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 19
EURUSD 12
EURNZD 10
EURGBP 9
EURJPY 6
EURAUD 6
AUDJPY 5
AUDCAD 4
EURCHF 4
AUDNZD 2
CADJPY 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 13
EURUSD 53
EURNZD 12
EURGBP 37
EURJPY 22
EURAUD 9
AUDJPY 10
AUDCAD 4
EURCHF 7
AUDNZD 5
CADJPY 7
AUDCHF 6
CADCHF 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 2.2K
EURUSD 1.6K
EURNZD 1K
EURGBP 1.4K
EURJPY 793
EURAUD 529
AUDJPY 333
AUDCAD 270
EURCHF 277
AUDNZD 390
CADJPY 259
AUDCHF 125
CADCHF 154
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.25 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +53.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.36 × 118
ICMarketsSC-Live25
0.87 × 389
ICMarketsSC-Live24
0.90 × 587
FusionMarkets-Demo
1.00 × 19
ICMarkets-Live22
1.10 × 39
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
Exness-Real17
1.15 × 66
ICMarketsSC-Live07
1.25 × 191
ICMarketsSC-Live23
1.35 × 66
ICMarketsSC-Live14
1.57 × 211
OrbexGlobal-Live
1.62 × 29
ICMarketsSC-Live26
1.95 × 389
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live
2.44 × 41
FXCL-Main2
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
Broker: ICMarkets

Account Type: Standard

Leverage: 1:500

Currency: USD

Swap: Yes


2025.09.15 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 13:27
Share of trading days is too low
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 08:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 08:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 08:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
YIN
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
1.1K
USD
10
100%
81
79%
91%
3.17
2.34
USD
11%
1:500
