Dusadee Srisongrach

Auriga Fusion

Dusadee Srisongrach
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 60%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
81 (85.26%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (14.74%)
En iyi işlem:
59.69 USD
En kötü işlem:
-56.90 USD
Brüt kâr:
831.18 USD (50 365 pips)
Brüt zarar:
-230.74 USD (18 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (322.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
322.36 USD (33)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
70.97%
Maks. mevduat yükü:
9.79%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.96
Alış işlemleri:
66 (69.47%)
Satış işlemleri:
29 (30.53%)
Kâr faktörü:
3.60
Beklenen getiri:
6.32 USD
Ortalama kâr:
10.26 USD
Ortalama zarar:
-16.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-151.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.18 USD (4)
Aylık büyüme:
19.73%
Yıllık tahmin:
239.33%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.37 USD
Maksimum:
151.55 USD (13.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.59% (151.55 USD)
Varlığa göre:
31.51% (370.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 601
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.69 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +322.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -151.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
สวัสดี trader ทุกท่านที่สนใจเข้ามาติดตาม signal ของผมนะครับ
signal ตัวนี้ผมตั้งใจจะรันด้วย expert adviser (EA) และทำการเทรดบนคู่เงิน XAUUSD เป็นหลัก


โดยพื้นฐานของ EA ตัวนี้ผมและทีมงานได้พัฒนาขึ้นมาจากประสบการณ์ในตลาด

โดยใช้ข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ และกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อน จากหลายๆไทม์เฟลมประกอบกัน

ควบคู่การบริหารความเสี่ยงนะครับ ซึ่งในที่นี้ได้มีการแบคเทส และปรับจูนค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรม บนค่าความเสี่ยงพื้นฐานที่ผมรับได้นะครับ


ขอฝาก "AI Auriga"  signal เล็กๆ ของคนไทยที่ค่อยๆเก็บเกี่ยว และเติบโตอย่างมั่นคง
รวมถึงติดตามผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผมจะพัฒนาในอนาคตด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ 



Hello to all traders interested in following my trading signals.

This signal is designed to operate by using an Expert Advisor (EA), primarily focused on trading the XAUUSD currency pair.


The core of this EA uses many indicators as Mult-timeframe for detect probably of trend strength

The risk management tailored or fine-tuned to acceptable levels within my risk tolerance.


Allow me to introduce "AI Auriga", a modest signal system tuned by a Thai trader, steadily progressing and growing with a focus on sustainable performance.
I also invite you to stay updated on other products that I plan to develop in the future.

Thank you.





























İnceleme yok
2025.08.25 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 11:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 11:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 06:52
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 12.66% of days out of the 158 days of the signal's entire lifetime.
