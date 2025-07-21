SinyallerBölümler
Hendra

AMT Gold

Hendra
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 812%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 110
Kârla kapanan işlemler:
1 024 (92.25%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (7.75%)
En iyi işlem:
139.86 USD
En kötü işlem:
-238.00 USD
Brüt kâr:
11 877.29 USD (447 774 pips)
Brüt zarar:
-3 170.13 USD (264 864 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
138 (1 054.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 840.44 USD (61)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
74.03%
Maks. mevduat yükü:
40.67%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
11.56
Alış işlemleri:
932 (83.96%)
Satış işlemleri:
178 (16.04%)
Kâr faktörü:
3.75
Beklenen getiri:
7.84 USD
Ortalama kâr:
11.60 USD
Ortalama zarar:
-36.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-294.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-410.49 USD (2)
Aylık büyüme:
5 944.41%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.60 USD
Maksimum:
753.17 USD (34.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.01% (753.14 USD)
Varlığa göre:
66.22% (1 245.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 1028
GBPUSD.sv 43
EURUSD.sv 36
USDCAD.sv 2
USDCHF.sv 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv 8.5K
GBPUSD.sv 125
EURUSD.sv 47
USDCAD.sv 3
USDCHF.sv 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv 170K
GBPUSD.sv 8.2K
EURUSD.sv 4.6K
USDCAD.sv 114
USDCHF.sv 129
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +139.86 USD
En kötü işlem: -238 USD
Maksimum ardışık kazanç: 61
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 054.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -294.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.16 12:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 03:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 02:18
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 08:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 07:25
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 05:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 00:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 15:35
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 13:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
