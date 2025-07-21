- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
292 (75.06%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (24.94%)
En iyi işlem:
104.71 USD
En kötü işlem:
-162.97 USD
Brüt kâr:
1 079.50 USD (40 677 pips)
Brüt zarar:
-2 201.36 USD (63 983 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (35.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.71 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
88.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
215 (55.27%)
Satış işlemleri:
174 (44.73%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-2.88 USD
Ortalama kâr:
3.70 USD
Ortalama zarar:
-22.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-922.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-922.05 USD (12)
Aylık büyüme:
4.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 406.48 USD
Maksimum:
1 653.53 USD (132.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.61% (1 653.53 USD)
Varlığa göre:
75.85% (2 102.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|136
|EURUSD
|116
|EURGBP
|111
|AUDNZD
|26
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-770
|EURUSD
|-517
|EURGBP
|151
|AUDNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-16K
|EURUSD
|-13K
|EURGBP
|7.4K
|AUDNZD
|-2.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.71 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +35.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -922.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 3
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
ICMarketsSC-Live27
|0.22 × 59
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
Exness-Real17
|0.53 × 57
|
ICMarketsSC-Live23
|0.66 × 119
|
ICMarketsSC-Live16
|0.73 × 95
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.92 × 283
|
ICMarketsSC-Live14
|0.98 × 101
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 297
|
ICMarketsSC-Live25
|1.23 × 605
|
Coinexx-Live
|1.75 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.00 × 1
🔥 Premium Forex Sinyalleri – Aylık sadece 30 $ – Sınırlı Teklif! 🔥
EUR/USD, GBP/USD ve EUR/GBP üzerine odaklı, kanıtlanmış ve tutarlı sinyal servisime katılın – piyasadaki en stabil ve likit üç döviz çifti. Bu portföy, düşük çekilme (drawdown), yüksek isabet oranlı girişler ve aylık olarak istikrarlı büyüme hedefiyle oluşturuldu.
✅ Gerçek işlem performansına dayalı özenle seçilmiş giriş noktaları
✅ Sermaye korunumu için risk yönetimi yaklaşımı
✅ Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader’lar için ideal
✅ Uygun fiyat: sadece 30 $/ay — profesyonel hizmetlere kıyasla çok uygun!
Bu portföyü özen ve sabırla inşa ettim — şimdi sen de kopyalayabilir ve beraber büyüyebiliriz. Sadece 30 $/ay ile başka yerlerde yüzlerce dolar tutan bir sisteme erişim sağlıyorsun.
Üye ol hemen – fiyat yakında artabilir!
📈 Performans kaydını burada görebilirsin:
EUR/USD, GBP/USD ve EUR/GBP üzerine odaklı, kanıtlanmış ve tutarlı sinyal servisime katılın – piyasadaki en stabil ve likit üç döviz çifti. Bu portföy, düşük çekilme (drawdown), yüksek isabet oranlı girişler ve aylık olarak istikrarlı büyüme hedefiyle oluşturuldu.
✅ Gerçek işlem performansına dayalı özenle seçilmiş giriş noktaları
✅ Sermaye korunumu için risk yönetimi yaklaşımı
✅ Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader’lar için ideal
✅ Uygun fiyat: sadece 30 $/ay — profesyonel hizmetlere kıyasla çok uygun!
Bu portföyü özen ve sabırla inşa ettim — şimdi sen de kopyalayabilir ve beraber büyüyebiliriz. Sadece 30 $/ay ile başka yerlerde yüzlerce dolar tutan bir sisteme erişim sağlıyorsun.
Üye ol hemen – fiyat yakında artabilir!
📈 Performans kaydını burada görebilirsin:
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-38%
0
0
USD
USD
506
USD
USD
12
100%
389
75%
100%
0.49
-2.88
USD
USD
76%
1:500