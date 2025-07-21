SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VPowerMulticurrency
Li Sheng Noah Tan

VPowerMulticurrency

Li Sheng Noah Tan
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -38%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
389
Kârla kapanan işlemler:
292 (75.06%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (24.94%)
En iyi işlem:
104.71 USD
En kötü işlem:
-162.97 USD
Brüt kâr:
1 079.50 USD (40 677 pips)
Brüt zarar:
-2 201.36 USD (63 983 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (35.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
104.71 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
88.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.68
Alış işlemleri:
215 (55.27%)
Satış işlemleri:
174 (44.73%)
Kâr faktörü:
0.49
Beklenen getiri:
-2.88 USD
Ortalama kâr:
3.70 USD
Ortalama zarar:
-22.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-922.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-922.05 USD (12)
Aylık büyüme:
4.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 406.48 USD
Maksimum:
1 653.53 USD (132.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.61% (1 653.53 USD)
Varlığa göre:
75.85% (2 102.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 136
EURUSD 116
EURGBP 111
AUDNZD 26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -770
EURUSD -517
EURGBP 151
AUDNZD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -16K
EURUSD -13K
EURGBP 7.4K
AUDNZD -2.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.71 USD
En kötü işlem: -163 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +35.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -922.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 3
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
0.00 × 4
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
ICMarketsSC-Live27
0.22 × 59
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
Exness-Real17
0.53 × 57
ICMarketsSC-Live23
0.66 × 119
ICMarketsSC-Live16
0.73 × 95
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.92 × 283
ICMarketsSC-Live14
0.98 × 101
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 297
ICMarketsSC-Live25
1.23 × 605
Coinexx-Live
1.75 × 4
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
Axi-US06-Live
2.00 × 1
35 daha fazla...
🔥 Premium Forex Sinyalleri – Aylık sadece 30 $ – Sınırlı Teklif! 🔥
EUR/USD, GBP/USD ve EUR/GBP üzerine odaklı, kanıtlanmış ve tutarlı sinyal servisime katılın – piyasadaki en stabil ve likit üç döviz çifti. Bu portföy, düşük çekilme (drawdown), yüksek isabet oranlı girişler ve aylık olarak istikrarlı büyüme hedefiyle oluşturuldu.
✅ Gerçek işlem performansına dayalı özenle seçilmiş giriş noktaları
✅ Sermaye korunumu için risk yönetimi yaklaşımı
✅ Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli trader’lar için ideal
✅ Uygun fiyat: sadece 30 $/ay — profesyonel hizmetlere kıyasla çok uygun!
Bu portföyü özen ve sabırla inşa ettim — şimdi sen de kopyalayabilir ve beraber büyüyebiliriz. Sadece 30 $/ay ile başka yerlerde yüzlerce dolar tutan bir sisteme erişim sağlıyorsun.
Üye ol hemen – fiyat yakında artabilir!
📈 Performans kaydını burada görebilirsin:


İnceleme yok
2025.09.16 07:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 18:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 17:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 06:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 13:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 02:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.21 05:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.