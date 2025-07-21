SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GoodForAll
Igede Andhika Harri Pramesta

GoodForAll

Igede Andhika Harri Pramesta
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
28 (47.45%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (52.54%)
En iyi işlem:
67.40 USD
En kötü işlem:
-55.20 USD
Brüt kâr:
624.84 USD (156 209 pips)
Brüt zarar:
-797.86 USD (225 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (82.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
82.84 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
52.29%
Maks. mevduat yükü:
33.05%
En son işlem:
28 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.52
Alış işlemleri:
36 (61.02%)
Satış işlemleri:
23 (38.98%)
Kâr faktörü:
0.78
Beklenen getiri:
-2.93 USD
Ortalama kâr:
22.32 USD
Ortalama zarar:
-25.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-264.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-264.77 USD (9)
Aylık büyüme:
-59.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
173.02 USD
Maksimum:
333.33 USD (65.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.19% (333.33 USD)
Varlığa göre:
35.84% (155.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 36
NQ100.R 23
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 21
NQ100.R -194
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.2K
NQ100.R -72K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +67.40 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +82.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -264.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.29 07:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 15:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 04:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 13:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 14:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 09:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 17:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 12:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 02:46
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 02:46
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 02:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.21 02:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
