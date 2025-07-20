Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12 0.00 × 4 Exness-Real3 0.00 × 2 Exness-Real6 0.00 × 1 Just2Trade-Real 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 TradingProInternational-Live 2 0.07 × 54 Pepperstone-Edge02 0.08 × 12 VTMarkets-Live 3 0.21 × 187 TMGM.TradeMax-Live8 0.28 × 18 Tickmill-Live10 0.33 × 95 ThreeTrader-Live 0.33 × 36 ICMarketsSC-Live07 0.33 × 57 ICMarketsSC-Live08 0.40 × 10 TitanFX-01 0.44 × 16 TMGM.TradeMax-Live3 0.45 × 108 Tickmill-Live08 0.45 × 22 DooPrime-Live 2 0.50 × 10 ICMarketsSC-Live16 0.53 × 165 TradersGlobalGroup-Live 2 0.55 × 245 VantageFXInternational-Live 7 0.56 × 16 GoMarkets-Real 1 0.56 × 441 ICMarketsSC-Live22 0.57 × 30 ICMarketsSC-Live06 0.57 × 298 BlackBullMarkets-Live 0.58 × 74 153 daha fazla...