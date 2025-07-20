SinyallerBölümler
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_BStrategy

Adrian Nieves De La Cruz
0 inceleme
58 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -45%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
869
Kârla kapanan işlemler:
567 (65.24%)
Zararla kapanan işlemler:
302 (34.75%)
En iyi işlem:
87.20 EUR
En kötü işlem:
-1 315.83 EUR
Brüt kâr:
3 120.24 EUR (132 221 pips)
Brüt zarar:
-4 603.86 EUR (118 268 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (91.62 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
179.21 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
48.22%
Maks. mevduat yükü:
11.99%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
438 (50.40%)
Satış işlemleri:
431 (49.60%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-1.71 EUR
Ortalama kâr:
5.50 EUR
Ortalama zarar:
-15.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-49.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 315.83 EUR (1)
Aylık büyüme:
-1.55%
Yıllık tahmin:
-18.81%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 629.02 EUR
Maksimum:
1 689.08 EUR (52.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.68% (1 689.08 EUR)
Varlığa göre:
27.75% (247.20 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 195
USDJPY 167
XAUUSD 104
AUDCAD 97
AUDUSD 84
EURUSD 67
NZDCAD 58
EURGBP 34
AUDNZD 24
.US30Cash 11
USDCAD 7
CHFJPY 6
NZDUSD 5
EURNZD 5
EURAUD 3
AUDJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD -1.5K
USDJPY -23
XAUUSD -117
AUDCAD 35
AUDUSD 67
EURUSD 40
NZDCAD 49
EURGBP -97
AUDNZD -77
.US30Cash -203
USDCAD -53
CHFJPY 77
NZDUSD 26
EURNZD 30
EURAUD 30
AUDJPY 15
GBPJPY 12
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -4.8K
USDJPY 3.2K
XAUUSD 12K
AUDCAD 2.1K
AUDUSD 1.3K
EURUSD 1K
NZDCAD 3.1K
EURGBP -1.4K
AUDNZD -3.8K
.US30Cash -6.2K
USDCAD -2.2K
CHFJPY 4.5K
NZDUSD 1.2K
EURNZD 1.7K
EURAUD 1.5K
AUDJPY 697
GBPJPY 867
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.20 EUR
En kötü işlem: -1 316 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +91.62 EUR
Maksimum ardışık zarar: -49.75 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 4
Exness-Real3
0.00 × 2
Exness-Real6
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.53 × 165
TradersGlobalGroup-Live 2
0.55 × 245
VantageFXInternational-Live 7
0.56 × 16
GoMarkets-Real 1
0.56 × 441
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 30
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 298
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
153 daha fazla...
İnceleme yok
2025.07.22 00:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 06:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.20 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 238 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.