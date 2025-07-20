- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
24 (70.58%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (29.41%)
En iyi işlem:
41.34 USD
En kötü işlem:
-18.53 USD
Brüt kâr:
160.44 USD (6 302 pips)
Brüt zarar:
-79.97 USD (3 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (31.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.47 USD (2)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
52.14%
Maks. mevduat yükü:
8.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
9 (26.47%)
Satış işlemleri:
25 (73.53%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
6.69 USD
Ortalama zarar:
-8.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-54.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-54.54 USD (4)
Aylık büyüme:
3.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
54.54 USD (9.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.49% (54.54 USD)
Varlığa göre:
15.39% (236.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|11
|AUDNZD
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|40
|NZDCAD
|22
|AUDNZD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|963
|NZDCAD
|982
|AUDNZD
|954
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 20
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.15 × 81
|
FBS-Real-10
|0.18 × 11
|
RoboForex-ECN-2
|0.21 × 80
|
FBS-Real-12
|0.27 × 313
|
ICMarkets-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 286
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 577
|
FBS-Real-4
|0.63 × 174
|
FBS-Real-2
|0.69 × 62
|
FBS-Real-5
|0.73 × 60
|
FBS-Real-9
|0.73 × 15
|
Darwinex-Live
|0.77 × 100
|
FBS-Real-7
|0.83 × 175
|
ICMarketsSC-Live32
|0.84 × 44
|
ICMarketsSC-Live25
|0.84 × 808
