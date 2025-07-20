SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DDDMMM
Doulat Meena

DDDMMM

Doulat Meena
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 72%
QorvaMarkets-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 130
Kârla kapanan işlemler:
823 (72.83%)
Zararla kapanan işlemler:
307 (27.17%)
En iyi işlem:
73.30 USD
En kötü işlem:
-106.40 USD
Brüt kâr:
4 094.66 USD (3 699 240 pips)
Brüt zarar:
-2 052.74 USD (63 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (35.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.50 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
4.79%
Maks. mevduat yükü:
3.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
11.17
Alış işlemleri:
503 (44.51%)
Satış işlemleri:
627 (55.49%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
4.98 USD
Ortalama zarar:
-6.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-19.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.85 USD (4)
Aylık büyüme:
7.78%
Yıllık tahmin:
94.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.86 USD
Maksimum:
182.85 USD (7.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.92% (53.95 USD)
Varlığa göre:
2.34% (119.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 942
EURUSD 96
GBPUSD 35
AUDUSD 18
BTCUSD 16
CADCHF 3
NZDUSD 3
USDCHF 3
AUDCAD 3
USDCAD 2
AUDNZD 2
AUDCHF 2
EURGBP 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.1K
EURUSD 5
GBPUSD 1
AUDUSD 19
BTCUSD -6
CADCHF -12
NZDUSD 1
USDCHF -29
AUDCAD 5
USDCAD 3
AUDNZD -2
AUDCHF -19
EURGBP -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3M
EURUSD 140
GBPUSD 63
AUDUSD 532
BTCUSD -2.4K
CADCHF -777
NZDUSD 92
USDCHF -252
AUDCAD 267
USDCAD 170
AUDNZD -177
AUDCHF -193
EURGBP -20
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.30 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.72 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "QorvaMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
7.35 × 17
İnceleme yok
2025.09.09 10:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
