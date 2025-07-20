- Büyüme
İşlemler:
1 130
Kârla kapanan işlemler:
823 (72.83%)
Zararla kapanan işlemler:
307 (27.17%)
En iyi işlem:
73.30 USD
En kötü işlem:
-106.40 USD
Brüt kâr:
4 094.66 USD (3 699 240 pips)
Brüt zarar:
-2 052.74 USD (63 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (35.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.50 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
4.79%
Maks. mevduat yükü:
3.24%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
11.17
Alış işlemleri:
503 (44.51%)
Satış işlemleri:
627 (55.49%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
1.81 USD
Ortalama kâr:
4.98 USD
Ortalama zarar:
-6.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-19.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.85 USD (4)
Aylık büyüme:
7.78%
Yıllık tahmin:
94.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.86 USD
Maksimum:
182.85 USD (7.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.92% (53.95 USD)
Varlığa göre:
2.34% (119.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|942
|EURUSD
|96
|GBPUSD
|35
|AUDUSD
|18
|BTCUSD
|16
|CADCHF
|3
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|3
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|AUDCHF
|2
|EURGBP
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.1K
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|1
|AUDUSD
|19
|BTCUSD
|-6
|CADCHF
|-12
|NZDUSD
|1
|USDCHF
|-29
|AUDCAD
|5
|USDCAD
|3
|AUDNZD
|-2
|AUDCHF
|-19
|EURGBP
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3M
|EURUSD
|140
|GBPUSD
|63
|AUDUSD
|532
|BTCUSD
|-2.4K
|CADCHF
|-777
|NZDUSD
|92
|USDCHF
|-252
|AUDCAD
|267
|USDCAD
|170
|AUDNZD
|-177
|AUDCHF
|-193
|EURGBP
|-20
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.30 USD
En kötü işlem: -106 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "QorvaMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
