Valeriu Herta

SimpleEA

Valeriu Herta
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
230
Kârla kapanan işlemler:
118 (51.30%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (48.70%)
En iyi işlem:
2 962.21 USD
En kötü işlem:
-2 916.54 USD
Brüt kâr:
38 295.79 USD (340 264 pips)
Brüt zarar:
-38 342.29 USD (534 206 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (129.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 962.21 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
50.92%
Maks. mevduat yükü:
100.50%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
121 (52.61%)
Satış işlemleri:
109 (47.39%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.20 USD
Ortalama kâr:
324.54 USD
Ortalama zarar:
-342.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-50.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 577.20 USD (2)
Aylık büyüme:
2.99%
Yıllık tahmin:
36.32%
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 634.34 USD
Maksimum:
4 837.48 USD (77.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.64% (4 559.53 USD)
Varlığa göre:
9.72% (1 061.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 106
USTEC.f 98
US30 13
DJ30.f 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 7.1K
USTEC.f -5.3K
US30 -1.3K
DJ30.f -498
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 31K
USTEC.f -216K
US30 1.2K
DJ30.f -9.5K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 962.21 USD
En kötü işlem: -2 917 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +129.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.11 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.16% of days out of 86 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 21:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.19 19:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.