İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
67 (58.26%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (41.74%)
En iyi işlem:
51.94 USD
En kötü işlem:
-42.38 USD
Brüt kâr:
707.17 USD (70 958 pips)
Brüt zarar:
-539.85 USD (53 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (83.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.62 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
36.60%
Maks. mevduat yükü:
9.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
71 (61.74%)
Satış işlemleri:
44 (38.26%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.45 USD
Ortalama kâr:
10.55 USD
Ortalama zarar:
-11.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-152.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.29 USD (6)
Aylık büyüme:
2.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
245.63 USD (18.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.71% (245.59 USD)
Varlığa göre:
4.89% (56.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.94 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +83.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3415
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsAU-Live
|1.66 × 135
|
Exness-MT5Real7
|1.71 × 76
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|2.06 × 17
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
New Project about a star asset; necessaty to have in an algo-trading portfolio
I have bought many of Chris' product, he is rly reliable. Looking forward to the performance of this signal!