Christophe Pa Trouillas

Golden Ai

Christophe Pa Trouillas
1 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
67 (58.26%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (41.74%)
En iyi işlem:
51.94 USD
En kötü işlem:
-42.38 USD
Brüt kâr:
707.17 USD (70 958 pips)
Brüt zarar:
-539.85 USD (53 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (83.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.62 USD (6)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
36.60%
Maks. mevduat yükü:
9.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
71 (61.74%)
Satış işlemleri:
44 (38.26%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.45 USD
Ortalama kâr:
10.55 USD
Ortalama zarar:
-11.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-152.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-152.29 USD (6)
Aylık büyüme:
2.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
245.63 USD (18.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.71% (245.59 USD)
Varlığa göre:
4.89% (56.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 115
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.94 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +83.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -152.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
New Project about a star asset; necessaty to have in an algo-trading portfolio
Ortalama derecelendirme:
Zhuo Kai Chen
3369
Zhuo Kai Chen 2025.08.16 03:07 
 

I have bought many of Chris' product, he is rly reliable. Looking forward to the performance of this signal!

2025.09.26 21:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 16:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.24 16:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.19 15:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.19 15:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.19 15:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.