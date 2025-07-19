SinyallerBölümler
Darji Putra

Traderbrothersid

Darji Putra
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 63%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
23 (51.11%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (48.89%)
En iyi işlem:
56.14 USD
En kötü işlem:
-18.24 USD
Brüt kâr:
632.66 USD (152 292 pips)
Brüt zarar:
-316.06 USD (74 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (233.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
233.17 USD (8)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
6.73%
Maks. mevduat yükü:
17.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.16
Alış işlemleri:
25 (55.56%)
Satış işlemleri:
20 (44.44%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
7.04 USD
Ortalama kâr:
27.51 USD
Ortalama zarar:
-14.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-100.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.24 USD (6)
Aylık büyüme:
48.69%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.68 USD
Maksimum:
100.24 USD (16.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.39% (100.24 USD)
Varlığa göre:
2.44% (13.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTEC 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTEC 317
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTEC 78K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.14 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +233.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
22.21 × 153
ICMarketsSC-MT5-4
28.78 × 41
WELCOME TO TRADERBROTHERSID
Traderbrothersid Is A Trading Team (Not An Independent Trading Team) Divided Into Three Teams:
The Analyst Team, The Pricing Team, And The Trading Team.
*Manual And Technical Trading (Expert Advisors Only For Open Positions)
*Every Trade Always Sets A Take Profit And Stop Loss
*Trading (Team Discussion)
*Risk To Reward Ratio: 1:2
*Holding Period: 2-5 Hours
*Minimum Deposit: $300
*No Martingale
*No Aggressive Scalping

SYMBOL
NASDAQ (Trading Only On Nasdaq)

TELEGRAM
@traderbrothersid

İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 15:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 06:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 12:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.09 15:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 07:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 14:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.04 14:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.01 15:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 15:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.01 15:51
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
