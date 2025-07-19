- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
23 (51.11%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (48.89%)
En iyi işlem:
56.14 USD
En kötü işlem:
-18.24 USD
Brüt kâr:
632.66 USD (152 292 pips)
Brüt zarar:
-316.06 USD (74 546 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (233.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
233.17 USD (8)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
6.73%
Maks. mevduat yükü:
17.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.16
Alış işlemleri:
25 (55.56%)
Satış işlemleri:
20 (44.44%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
7.04 USD
Ortalama kâr:
27.51 USD
Ortalama zarar:
-14.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-100.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.24 USD (6)
Aylık büyüme:
48.69%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.68 USD
Maksimum:
100.24 USD (16.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.39% (100.24 USD)
Varlığa göre:
2.44% (13.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|317
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|78K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.14 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +233.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -100.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
WELCOME TO TRADERBROTHERSID
Traderbrothersid Is A Trading Team (Not An Independent Trading Team) Divided Into Three Teams:
The Analyst Team, The Pricing Team, And The Trading Team.
*Manual And Technical Trading (Expert Advisors Only For Open Positions)
*Every Trade Always Sets A Take Profit And Stop Loss
*Trading (Team Discussion)
*Risk To Reward Ratio: 1:2
*Holding Period: 2-5 Hours
*Minimum Deposit: $300
*No Martingale
*No Aggressive Scalping
SYMBOL
NASDAQ (Trading Only On Nasdaq)
TELEGRAM
@traderbrothersid
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
63%
0
0
USD
USD
818
USD
USD
8
93%
45
51%
7%
2.00
7.04
USD
USD
16%
1:500