Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8 0.30 × 10 PUPrime-Live 1.20 × 5 ICMarketsSC-MT5 2.49 × 101 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 FPMarketsLLC-Live 2.89 × 19 ICMarketsSC-MT5-2 3.00 × 1163 FXNXGlobal-Trade 3.00 × 2 FPMarkets-Live 3.00 × 1 GOMarketsMU-Live 3.33 × 9 FusionMarkets-Live 3.90 × 17176 XM.COM-MT5 3.98 × 335 ForexTimeFXTM-Live01 4.19 × 157 RoboForex-ECN 4.30 × 869 Exness-MT5Real12 4.31 × 32 Darwinex-Live 4.42 × 567 GOMarketsIntl-Live 4.94 × 68 ICMarketsSC-MT5-4 5.02 × 1252 VantageInternational-Live 4 5.11 × 19 JunoMarkets-Server 5.40 × 15 ValutradesSeychelles-Live 5.43 × 7 TASS-Live 5.69 × 72 Valutrades-Live 5.75 × 8 STARTRADERFinancial-Live 6.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 6.26 × 46 46 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya