İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
101 (54.89%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (45.11%)
En iyi işlem:
276.58 EUR
En kötü işlem:
-204.04 EUR
Brüt kâr:
1 501.08 EUR (51 104 pips)
Brüt zarar:
-1 806.11 EUR (94 568 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (99.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
331.68 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
12.14%
Maks. mevduat yükü:
82.68%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
109 (59.24%)
Satış işlemleri:
75 (40.76%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-1.66 EUR
Ortalama kâr:
14.86 EUR
Ortalama zarar:
-21.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-288.13 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-288.13 EUR (10)
Aylık büyüme:
-15.37%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
612.47 EUR
Maksimum:
649.29 EUR (120.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.93% (646.54 EUR)
Varlığa göre:
25.89% (628.96 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GER40
|95
|AUDCHF
|21
|US30
|14
|CHINAH
|8
|EURGBP
|8
|EURUSD
|5
|XTIUSD
|3
|USDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|XAUUSD
|3
|USDTHB
|2
|EURSEK
|2
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|EURAUD
|1
|UK100
|1
|CADJPY
|1
|AUDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|EURJPY
|1
|USDCNH
|1
|USDSGD
|1
|AUDUSD
|1
|USDSEK
|1
|USDHUF
|1
|GBPNOK
|1
|EUSTX50
|1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GER40
|-884
|AUDCHF
|95
|US30
|62
|CHINAH
|6
|EURGBP
|77
|EURUSD
|-10
|XTIUSD
|179
|USDCAD
|9
|NZDCAD
|28
|XAUUSD
|1
|USDTHB
|3
|EURSEK
|25
|GBPUSD
|10
|USDCHF
|10
|EURAUD
|0
|UK100
|0
|CADJPY
|0
|AUDCAD
|4
|CHFJPY
|3
|EURJPY
|1
|USDCNH
|1
|USDSGD
|8
|AUDUSD
|2
|USDSEK
|16
|USDHUF
|0
|GBPNOK
|1
|EUSTX50
|5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GER40
|-55K
|AUDCHF
|128
|US30
|7K
|CHINAH
|-2.4K
|EURGBP
|47
|EURUSD
|-11
|XTIUSD
|287
|USDCAD
|29
|NZDCAD
|115
|XAUUSD
|64
|USDTHB
|750
|EURSEK
|1.4K
|GBPUSD
|42
|USDCHF
|18
|EURAUD
|21
|UK100
|195
|CADJPY
|10
|AUDCAD
|84
|CHFJPY
|21
|EURJPY
|13
|USDCNH
|45
|USDSGD
|26
|AUDUSD
|12
|USDSEK
|518
|USDHUF
|2.3K
|GBPNOK
|177
|EUSTX50
|160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +276.58 EUR
En kötü işlem: -204 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +99.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -288.13 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real8
|0.30 × 10
PUPrime-Live
|1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
|2.49 × 101
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
|2.89 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
|3.00 × 1163
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
|3.33 × 9
FusionMarkets-Live
|3.90 × 17176
XM.COM-MT5
|3.98 × 335
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
RoboForex-ECN
|4.30 × 869
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
Darwinex-Live
|4.42 × 567
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
ICMarketsSC-MT5-4
|5.02 × 1252
VantageInternational-Live 4
|5.11 × 19
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
ValutradesSeychelles-Live
|5.43 × 7
TASS-Live
|5.69 × 72
Valutrades-Live
|5.75 × 8
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|6.26 × 46
This trading strategy follows a structured and rules-based approach to identifying and automatically implementing market opportunities. The goal is to achieve consistent results over the long term by following clear criteria for entries and exits. All trading decisions are made systematically, without emotional influences. This strategy is suitable for followers who prefer a disciplined and professional approach to trading. Important! The amount they follow with must be less than or equal to this account. In the case of larger amounts than the balance of this account, it can happen that an actually positive trade is closed in the red due to different fees. Important!! The strategy runs from a minimum balance of €500 with a leverage of 1:500. If their leverage is lower, the minimum balance must be adjusted accordingly. Example 1:400 = 625€
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-53%
1
0
USD
USD
2.6K
EUR
EUR
16
96%
184
54%
12%
0.83
-1.66
EUR
EUR
61%
1:500