Danny Goerke

QuantumLoopOdooCom Fusion Markets

Danny Goerke
0 inceleme
16 hafta
1 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -53%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
101 (54.89%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (45.11%)
En iyi işlem:
276.58 EUR
En kötü işlem:
-204.04 EUR
Brüt kâr:
1 501.08 EUR (51 104 pips)
Brüt zarar:
-1 806.11 EUR (94 568 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (99.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
331.68 EUR (3)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
12.14%
Maks. mevduat yükü:
82.68%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
109 (59.24%)
Satış işlemleri:
75 (40.76%)
Kâr faktörü:
0.83
Beklenen getiri:
-1.66 EUR
Ortalama kâr:
14.86 EUR
Ortalama zarar:
-21.76 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-288.13 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-288.13 EUR (10)
Aylık büyüme:
-15.37%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
612.47 EUR
Maksimum:
649.29 EUR (120.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.93% (646.54 EUR)
Varlığa göre:
25.89% (628.96 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40 95
AUDCHF 21
US30 14
CHINAH 8
EURGBP 8
EURUSD 5
XTIUSD 3
USDCAD 3
NZDCAD 3
XAUUSD 3
USDTHB 2
EURSEK 2
GBPUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 1
UK100 1
CADJPY 1
AUDCAD 1
CHFJPY 1
EURJPY 1
USDCNH 1
USDSGD 1
AUDUSD 1
USDSEK 1
USDHUF 1
GBPNOK 1
EUSTX50 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40 -884
AUDCHF 95
US30 62
CHINAH 6
EURGBP 77
EURUSD -10
XTIUSD 179
USDCAD 9
NZDCAD 28
XAUUSD 1
USDTHB 3
EURSEK 25
GBPUSD 10
USDCHF 10
EURAUD 0
UK100 0
CADJPY 0
AUDCAD 4
CHFJPY 3
EURJPY 1
USDCNH 1
USDSGD 8
AUDUSD 2
USDSEK 16
USDHUF 0
GBPNOK 1
EUSTX50 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40 -55K
AUDCHF 128
US30 7K
CHINAH -2.4K
EURGBP 47
EURUSD -11
XTIUSD 287
USDCAD 29
NZDCAD 115
XAUUSD 64
USDTHB 750
EURSEK 1.4K
GBPUSD 42
USDCHF 18
EURAUD 21
UK100 195
CADJPY 10
AUDCAD 84
CHFJPY 21
EURJPY 13
USDCNH 45
USDSGD 26
AUDUSD 12
USDSEK 518
USDHUF 2.3K
GBPNOK 177
EUSTX50 160
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +276.58 EUR
En kötü işlem: -204 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +99.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -288.13 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.30 × 10
PUPrime-Live
1.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
2.49 × 101
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
2.89 × 19
ICMarketsSC-MT5-2
3.00 × 1163
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
GOMarketsMU-Live
3.33 × 9
FusionMarkets-Live
3.90 × 17176
XM.COM-MT5
3.98 × 335
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
RoboForex-ECN
4.30 × 869
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
Darwinex-Live
4.42 × 567
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
ICMarketsSC-MT5-4
5.02 × 1252
VantageInternational-Live 4
5.11 × 19
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
ValutradesSeychelles-Live
5.43 × 7
TASS-Live
5.69 × 72
Valutrades-Live
5.75 × 8
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
6.26 × 46
This trading strategy follows a structured and rules-based approach to identifying and automatically implementing market opportunities. The goal is to achieve consistent results over the long term by following clear criteria for entries and exits. All trading decisions are made systematically, without emotional influences. This strategy is suitable for followers who prefer a disciplined and professional approach to trading. Important! The amount they follow with must be less than or equal to this account. In the case of larger amounts than the balance of this account, it can happen that an actually positive trade is closed in the red due to different fees. Important!! The strategy runs from a minimum balance of €500 with a leverage of 1:500. If their leverage is lower, the minimum balance must be adjusted accordingly. Example 1:400 = 625€

İnceleme yok
2025.09.09 07:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 22:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 14:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
Share of trading days is too low
2025.07.21 11:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 11:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.19 10:27
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 2.81% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.19 10:27
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.41% of days out of the 498 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QuantumLoopOdooCom Fusion Markets
Ayda 30 USD
-53%
1
0
USD
2.6K
EUR
16
96%
184
54%
12%
0.83
-1.66
EUR
61%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.