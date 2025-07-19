SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SniperTradesFX
Todor Iliev

SniperTradesFX

Todor Iliev
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
CapitalPointTrading-Live29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
88 (67.17%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (32.82%)
En iyi işlem:
118.66 USD
En kötü işlem:
-254.92 USD
Brüt kâr:
1 713.16 USD (18 844 pips)
Brüt zarar:
-2 047.37 USD (23 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (81.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.95 USD (8)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
17.61%
Maks. mevduat yükü:
12.30%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.33
Alış işlemleri:
77 (58.78%)
Satış işlemleri:
54 (41.22%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-2.55 USD
Ortalama kâr:
19.47 USD
Ortalama zarar:
-47.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-193.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-343.45 USD (6)
Aylık büyüme:
-22.86%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
76%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
438.95 USD
Maksimum:
1 005.58 USD (28.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.32% (1 004.38 USD)
Varlığa göre:
9.12% (285.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 68
XAUUSD 15
USDCAD 10
EURJPY 5
CADJPY 4
USDCHF 3
EURAUD 3
GBPAUD 3
EURNZD 2
EURGBP 2
GBPUSD 2
AUDCAD 2
NZDCAD 2
EURCAD 2
GBPNZD 1
CADCHF 1
GBPCHF 1
CHFJPY 1
NZDUSD 1
GBPCAD 1
AUDNZD 1
NZDCHF 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -169
XAUUSD 22
USDCAD 4
EURJPY 2
CADJPY -358
USDCHF -20
EURAUD 13
GBPAUD 3
EURNZD 108
EURGBP 105
GBPUSD 12
AUDCAD 3
NZDCAD 26
EURCAD -181
GBPNZD 25
CADCHF 90
GBPCHF 0
CHFJPY 54
NZDUSD 7
GBPCAD 77
AUDNZD -136
NZDCHF -21
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -6.3K
XAUUSD 736
USDCAD 798
EURJPY -548
CADJPY -633
USDCHF -78
EURAUD 126
GBPAUD 450
EURNZD 529
EURGBP 215
GBPUSD 63
AUDCAD 43
NZDCAD 157
EURCAD -685
GBPNZD 95
CADCHF 188
GBPCHF 0
CHFJPY 377
NZDUSD 13
GBPCAD 239
AUDNZD -228
NZDCHF -82
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +118.66 USD
En kötü işlem: -255 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +81.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -193.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-Live29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 09:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.63% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 14:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.17% of days out of 72 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.27 15:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 14:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.35% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 06:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.19 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
