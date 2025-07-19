SinyallerBölümler
Yoshiyasu Ando

SGe Fund

Yoshiyasu Ando
0 inceleme
Güvenilirlik
33 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 169%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
201 (71.78%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (28.21%)
En iyi işlem:
433.38 USD
En kötü işlem:
-58.80 USD
Brüt kâr:
3 903.53 USD (49 186 pips)
Brüt zarar:
-1 106.49 USD (37 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (31.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
433.38 USD (1)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
81.89%
Maks. mevduat yükü:
11.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
17.57
Alış işlemleri:
138 (49.29%)
Satış işlemleri:
142 (50.71%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
9.99 USD
Ortalama kâr:
19.42 USD
Ortalama zarar:
-14.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-63.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.10 USD (3)
Aylık büyüme:
15.07%
Yıllık tahmin:
182.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
159.16 USD (5.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.13% (159.16 USD)
Varlığa göre:
43.19% (1 870.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDr 280
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDr 2.8K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDr 11K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +433.38 USD
En kötü işlem: -59 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +31.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This is a contrarian logic that determines whether a price is overbought or oversold and aims for a reversal.


2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.07 11:02
No swaps are charged
2025.08.06 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 14:51
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 08:35
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 04:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
