İşlemler:
280
Kârla kapanan işlemler:
201 (71.78%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (28.21%)
En iyi işlem:
433.38 USD
En kötü işlem:
-58.80 USD
Brüt kâr:
3 903.53 USD (49 186 pips)
Brüt zarar:
-1 106.49 USD (37 877 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (31.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
433.38 USD (1)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
81.89%
Maks. mevduat yükü:
11.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
17.57
Alış işlemleri:
138 (49.29%)
Satış işlemleri:
142 (50.71%)
Kâr faktörü:
3.53
Beklenen getiri:
9.99 USD
Ortalama kâr:
19.42 USD
Ortalama zarar:
-14.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-63.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.10 USD (3)
Aylık büyüme:
15.07%
Yıllık tahmin:
182.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
159.16 USD (5.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.13% (159.16 USD)
Varlığa göre:
43.19% (1 870.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|280
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDr
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDr
|11K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a contrarian logic that determines whether a price is overbought or oversold and aims for a reversal.
