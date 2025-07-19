- Büyüme
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
43 (79.62%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (20.37%)
En iyi işlem:
230.50 USD
En kötü işlem:
-75.20 USD
Brüt kâr:
1 414.98 USD (2 236 312 pips)
Brüt zarar:
-427.15 USD (1 315 562 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (388.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
388.26 USD (10)
Sharpe oranı:
0.51
Alım-satım etkinliği:
61.33%
Maks. mevduat yükü:
11.68%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.05
Alış işlemleri:
38 (70.37%)
Satış işlemleri:
16 (29.63%)
Kâr faktörü:
3.31
Beklenen getiri:
18.29 USD
Ortalama kâr:
32.91 USD
Ortalama zarar:
-38.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-243.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-243.96 USD (4)
Aylık büyüme:
12.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.50 USD
Maksimum:
243.96 USD (6.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.84% (243.96 USD)
Varlığa göre:
28.63% (1 104.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|BTCUSD
|22
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|989
|BTCUSD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.2K
|BTCUSD
|920K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +230.50 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +388.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -243.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 15
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 3
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
ICTrading-MT5-4
|0.33 × 3
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
FusionMarkets-Live
|0.41 × 120
|
ICMarketsSC-MT5
|0.64 × 121
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 2516
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.99 × 1899
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
30%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
10
100%
54
79%
61%
3.31
18.29
USD
USD
29%
1:500