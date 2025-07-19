- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
138
Kârla kapanan işlemler:
98 (71.01%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (28.99%)
En iyi işlem:
293.00 USD
En kötü işlem:
-803.43 USD
Brüt kâr:
5 009.72 USD (13 081 pips)
Brüt zarar:
-9 185.29 USD (22 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (448.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
945.00 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
3.02%
Maks. mevduat yükü:
18.02%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
42 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
129 (93.48%)
Satış işlemleri:
9 (6.52%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-30.26 USD
Ortalama kâr:
51.12 USD
Ortalama zarar:
-229.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 596.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 609.80 USD (7)
Aylık büyüme:
-21.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 175.57 USD
Maksimum:
4 847.06 USD (33.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.04% (4 848.46 USD)
Varlığa göre:
17.77% (2 197.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +293.00 USD
En kötü işlem: -803 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +448.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 596.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-30%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
10
100%
138
71%
3%
0.54
-30.26
USD
USD
33%
1:500