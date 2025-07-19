SinyallerBölümler
Mouhamad Jamal Eddine

MJVAR

Mouhamad Jamal Eddine
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
59 (83.09%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (16.90%)
En iyi işlem:
745.42 USD
En kötü işlem:
-504.63 USD
Brüt kâr:
3 686.43 USD (8 072 pips)
Brüt zarar:
-1 762.61 USD (3 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (700.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 363.66 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
41.28%
Maks. mevduat yükü:
7.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
30 (42.25%)
Satış işlemleri:
41 (57.75%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
27.10 USD
Ortalama kâr:
62.48 USD
Ortalama zarar:
-146.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-422.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-703.26 USD (2)
Aylık büyüme:
5.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.88 USD
Maksimum:
706.76 USD (4.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.98% (710.26 USD)
Varlığa göre:
14.52% (3 267.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 22
GBPUSD 18
USDCAD 12
EURUSD 11
EURAUD 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 406
GBPUSD 1.1K
USDCAD 152
EURUSD 139
EURAUD 91
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 166
GBPUSD 2.2K
USDCAD 671
EURUSD 630
EURAUD 650
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +745.42 USD
En kötü işlem: -505 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +700.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -422.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 23
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.13 × 8
ICTrading-MT5-4
0.20 × 5
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.76 × 218
ICMarketsSC-MT5-4
0.81 × 4476
ICMarketsSC-MT5-2
0.83 × 5270
itexsys-Platform
1.00 × 3
Exness-MT5Real28
1.00 × 2
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5
1.15 × 148
Exness-MT5Real31
1.17 × 6
Exness-MT5Real5
1.19 × 36
VantageInternational-Live 4
1.21 × 107
BlackBullMarkets-Live
1.24 × 33
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
OxSecurities-Live
1.50 × 2
36 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.25 05:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 19:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 02:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 02:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 13:27
Share of trading days is too low
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.19 04:15
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.19 04:15
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.19 04:15
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.19 04:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.19 04:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
