İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
59 (83.09%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (16.90%)
En iyi işlem:
745.42 USD
En kötü işlem:
-504.63 USD
Brüt kâr:
3 686.43 USD (8 072 pips)
Brüt zarar:
-1 762.61 USD (3 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (700.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 363.66 USD (5)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
41.28%
Maks. mevduat yükü:
7.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
30 (42.25%)
Satış işlemleri:
41 (57.75%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
27.10 USD
Ortalama kâr:
62.48 USD
Ortalama zarar:
-146.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-422.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-703.26 USD (2)
Aylık büyüme:
5.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.88 USD
Maksimum:
706.76 USD (4.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.98% (710.26 USD)
Varlığa göre:
14.52% (3 267.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|22
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|12
|EURUSD
|11
|EURAUD
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|406
|GBPUSD
|1.1K
|USDCAD
|152
|EURUSD
|139
|EURAUD
|91
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|166
|GBPUSD
|2.2K
|USDCAD
|671
|EURUSD
|630
|EURAUD
|650
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +745.42 USD
En kötü işlem: -505 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +700.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -422.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 23
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.13 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.20 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 218
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.81 × 4476
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.83 × 5270
|
itexsys-Platform
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real28
|1.00 × 2
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5
|1.15 × 148
|
Exness-MT5Real31
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real5
|1.19 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.21 × 107
|
BlackBullMarkets-Live
|1.24 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
OxSecurities-Live
|1.50 × 2
