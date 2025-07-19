SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sterling Miner
Andrew Lee

Sterling Miner

Andrew Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 888 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 114%
ICMarketsAU-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 346
Kârla kapanan işlemler:
1 791 (76.34%)
Zararla kapanan işlemler:
555 (23.66%)
En iyi işlem:
659.19 AUD
En kötü işlem:
-605.45 AUD
Brüt kâr:
16 582.09 AUD (509 695 pips)
Brüt zarar:
-12 726.77 AUD (307 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
731 (3 132.19 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
3 132.19 AUD (731)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
56.58%
Maks. mevduat yükü:
23.61%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
1 584 (67.52%)
Satış işlemleri:
762 (32.48%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.64 AUD
Ortalama kâr:
9.26 AUD
Ortalama zarar:
-22.93 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
146 (-664.41 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 628.98 AUD (107)
Aylık büyüme:
60.22%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.23 AUD
Maksimum:
2 913.77 AUD (35.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.77% (2 911.91 AUD)
Varlığa göre:
34.76% (1 881.95 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 2053
XAUUSD 204
EURUSD 21
USDCHF 18
USDCAD 13
AUDUSD 9
US500 8
USDJPY 4
EURJPY 4
XAGUSD 3
EURGBP 3
USDSGD 2
AUDCHF 2
AUDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.7K
XAUUSD 2.5K
EURUSD -411
USDCHF 112
USDCAD 15
AUDUSD 87
US500 -719
USDJPY -67
EURJPY -18
XAGUSD -43
EURGBP -234
USDSGD -2
AUDCHF 3
AUDJPY 13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 214K
XAUUSD 5.9K
EURUSD -2.4K
USDCHF 719
USDCAD 106
AUDUSD 280
US500 -15K
USDJPY -129
EURJPY -510
XAGUSD -466
EURGBP 89
USDSGD 7
AUDCHF 55
AUDJPY 113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +659.19 AUD
En kötü işlem: -605 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 731
Maksimum ardışık kayıp: 107
Maksimum ardışık kâr: +3 132.19 AUD
Maksimum ardışık zarar: -664.41 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
0.33 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.62 × 3625
ICMarketsSC-MT5-4
0.66 × 244
FusionMarkets-Live
1.41 × 127
GMI3-Real
1.50 × 2
OxSecurities-Live
1.74 × 220
Pepperstone-MT5-Live01
1.77 × 273
JunoMarkets-Server
1.87 × 15
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real32
3.91 × 90
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
Tickmill-Live
4.50 × 2
VantageFX-Live
4.50 × 2
VantageInternational-Live 10
4.50 × 2
XMGlobalMU-MT5 6
4.67 × 9
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
DerivSVG-Server
5.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
5.74 × 179
XMTrading-MT5 3
6.00 × 75
LiteFinance-MT5-Live
6.41 × 39
6 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 08:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 01:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 11:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 09:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 02:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 01:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 00:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 19:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 17:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sterling Miner
Ayda 888 USD
114%
0
0
USD
7.1K
AUD
11
66%
2 346
76%
57%
1.30
1.64
AUD
46%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.