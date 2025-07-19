Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real 0.00 × 1 TitanFX-MT5-01 0.33 × 3 ForexClub-MT5 Real Server 0.50 × 2 ICMarketsEU-MT5-5 0.62 × 3625 ICMarketsSC-MT5-4 0.66 × 244 FusionMarkets-Live 1.41 × 127 GMI3-Real 1.50 × 2 OxSecurities-Live 1.74 × 220 Pepperstone-MT5-Live01 1.77 × 273 JunoMarkets-Server 1.87 × 15 BlackBullMarkets-Live 2.50 × 2 Exness-MT5Real5 2.88 × 634 Exness-MT5Real36 3.50 × 10 Exness-MT5Real32 3.91 × 90 Exness-MT5Real2 4.05 × 1383 FundingTradersGroup-Server 4.45 × 143 Tickmill-Live 4.50 × 2 VantageFX-Live 4.50 × 2 VantageInternational-Live 10 4.50 × 2 XMGlobalMU-MT5 6 4.67 × 9 EightcapGlobal-Live 4.67 × 6 DerivSVG-Server 5.00 × 1 UltimaMarkets-Live 1 5.74 × 179 XMTrading-MT5 3 6.00 × 75 LiteFinance-MT5-Live 6.41 × 39 6 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya