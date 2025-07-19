- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 346
Kârla kapanan işlemler:
1 791 (76.34%)
Zararla kapanan işlemler:
555 (23.66%)
En iyi işlem:
659.19 AUD
En kötü işlem:
-605.45 AUD
Brüt kâr:
16 582.09 AUD (509 695 pips)
Brüt zarar:
-12 726.77 AUD (307 452 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
731 (3 132.19 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
3 132.19 AUD (731)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
56.58%
Maks. mevduat yükü:
23.61%
En son işlem:
43 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
1 584 (67.52%)
Satış işlemleri:
762 (32.48%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.64 AUD
Ortalama kâr:
9.26 AUD
Ortalama zarar:
-22.93 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
146 (-664.41 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 628.98 AUD (107)
Aylık büyüme:
60.22%
Algo alım-satım:
66%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
281.23 AUD
Maksimum:
2 913.77 AUD (35.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.77% (2 911.91 AUD)
Varlığa göre:
34.76% (1 881.95 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|2053
|XAUUSD
|204
|EURUSD
|21
|USDCHF
|18
|USDCAD
|13
|AUDUSD
|9
|US500
|8
|USDJPY
|4
|EURJPY
|4
|XAGUSD
|3
|EURGBP
|3
|USDSGD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.7K
|XAUUSD
|2.5K
|EURUSD
|-411
|USDCHF
|112
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|87
|US500
|-719
|USDJPY
|-67
|EURJPY
|-18
|XAGUSD
|-43
|EURGBP
|-234
|USDSGD
|-2
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|13
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|214K
|XAUUSD
|5.9K
|EURUSD
|-2.4K
|USDCHF
|719
|USDCAD
|106
|AUDUSD
|280
|US500
|-15K
|USDJPY
|-129
|EURJPY
|-510
|XAGUSD
|-466
|EURGBP
|89
|USDSGD
|7
|AUDCHF
|55
|AUDJPY
|113
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +659.19 AUD
En kötü işlem: -605 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 731
Maksimum ardışık kayıp: 107
Maksimum ardışık kâr: +3 132.19 AUD
Maksimum ardışık zarar: -664.41 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FBS-Real
|0.00 × 1
TitanFX-MT5-01
|0.33 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
|0.62 × 3625
ICMarketsSC-MT5-4
|0.66 × 244
FusionMarkets-Live
|1.41 × 127
GMI3-Real
|1.50 × 2
OxSecurities-Live
|1.74 × 220
Pepperstone-MT5-Live01
|1.77 × 273
JunoMarkets-Server
|1.87 × 15
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
Exness-MT5Real32
|3.91 × 90
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
Tickmill-Live
|4.50 × 2
VantageFX-Live
|4.50 × 2
VantageInternational-Live 10
|4.50 × 2
XMGlobalMU-MT5 6
|4.67 × 9
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
|5.74 × 179
XMTrading-MT5 3
|6.00 × 75
LiteFinance-MT5-Live
|6.41 × 39
