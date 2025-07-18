🔥 Sinyal – CWDT HIGH RISK MIX (MT5) | Yüksek Riskli Strateji

🚀 Bu uzman sinyal, yalnızca BTCUSD ve GBPUSD üzerinde yoğunlaşan ve yüksek riskli bir işlem profiline sahip agresif yatırımcılar için tasarlanmıştır. Her işlem kesin Stop Loss ve Take Profit seviyeleri içerir — grid veya martingale stratejileri kesinlikle kullanılmaz.

⚠️ Önemli: Bu sinyali yalnızca ayrı bir hesapta kullanın.

Genel risk maruziyetinizi etkili bir şekilde yönetmek için, düşük ve orta riskli sinyallerimizi farklı hesaplarda kullanın.

📈 Önerilen Kurulum

✅ Başlangıç Sermayesi : $500

✅ Platform : MetaTrader 5 (MT5)

✅ Risk Seviyesi : Yüksek

✅ VPS : Forex VPS gibi yüksek hızlı sunucular

✅ Önerilen Brokerlar: Düzenlenmiş ortaklar – IC Trading, RoboForex

🔍 Ek Bilgiler

📊 Günlük işlem sıklığı

📅 Uzun vadeli istikrar için yüksek risk ile tasarlanmıştır

❌ Martingale yok

❌ Grid stratejisi yok

🔗 Tüm CWDT sinyallerini keşfedin: MQL5 Sinyal Sayfası

