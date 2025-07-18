SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / CWDT HIGH RISK MIX
Chiwi's IT

CWDT HIGH RISK MIX

Chiwi's IT
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -65%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
333
Kârla kapanan işlemler:
136 (40.84%)
Zararla kapanan işlemler:
197 (59.16%)
En iyi işlem:
12.07 USD
En kötü işlem:
-74.13 USD
Brüt kâr:
607.34 USD (5 326 197 pips)
Brüt zarar:
-807.66 USD (7 122 746 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (51.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.88 USD (10)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
26.47%
Maks. mevduat yükü:
19.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
158 (47.45%)
Satış işlemleri:
175 (52.55%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.60 USD
Ortalama kâr:
4.47 USD
Ortalama zarar:
-4.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-37.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-74.13 USD (1)
Aylık büyüme:
-41.89%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
200.32 USD
Maksimum:
200.54 USD (115.71%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
64.75% (200.47 USD)
Varlığa göre:
9.39% (19.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 287
GBPUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -180
GBPUSD -20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -1.8M
GBPUSD 180
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.07 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🔥 Sinyal – CWDT HIGH RISK MIX (MT5) | Yüksek Riskli Strateji

🚀 Bu uzman sinyal, yalnızca BTCUSD ve GBPUSD üzerinde yoğunlaşan ve yüksek riskli bir işlem profiline sahip agresif yatırımcılar için tasarlanmıştır. Her işlem kesin Stop Loss ve Take Profit seviyeleri içerir — grid veya martingale stratejileri kesinlikle kullanılmaz.

⚠️ Önemli: Bu sinyali yalnızca ayrı bir hesapta kullanın.
Genel risk maruziyetinizi etkili bir şekilde yönetmek için, düşük ve orta riskli sinyallerimizi farklı hesaplarda kullanın.

📈 Önerilen Kurulum

  • Başlangıç Sermayesi: $500

  • Platform: MetaTrader 5 (MT5)

  • Risk Seviyesi: Yüksek

  • VPS: Forex VPS gibi yüksek hızlı sunucular

  • Önerilen Brokerlar: Düzenlenmiş ortaklar – IC Trading, RoboForex

🔍 Ek Bilgiler

  • 📊 Günlük işlem sıklığı

  • 📅 Uzun vadeli istikrar için yüksek risk ile tasarlanmıştır

  • ❌ Martingale yok

  • ❌ Grid stratejisi yok

🔗 Tüm CWDT sinyallerini keşfedin: MQL5 Sinyal Sayfası
💬 **Teleg


İnceleme yok
2025.08.25 17:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 01:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.18 22:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
