|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|287
|GBPUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-180
|GBPUSD
|-20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-1.8M
|GBPUSD
|180
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
🔥 Sinyal – CWDT HIGH RISK MIX (MT5) | Yüksek Riskli Strateji
🚀 Bu uzman sinyal, yalnızca BTCUSD ve GBPUSD üzerinde yoğunlaşan ve yüksek riskli bir işlem profiline sahip agresif yatırımcılar için tasarlanmıştır. Her işlem kesin Stop Loss ve Take Profit seviyeleri içerir — grid veya martingale stratejileri kesinlikle kullanılmaz.
⚠️ Önemli: Bu sinyali yalnızca ayrı bir hesapta kullanın.
Genel risk maruziyetinizi etkili bir şekilde yönetmek için, düşük ve orta riskli sinyallerimizi farklı hesaplarda kullanın.
📈 Önerilen Kurulum
-
✅ Başlangıç Sermayesi: $500
-
✅ Platform: MetaTrader 5 (MT5)
-
✅ Risk Seviyesi: Yüksek
-
✅ VPS: Forex VPS gibi yüksek hızlı sunucular
-
✅ Önerilen Brokerlar: Düzenlenmiş ortaklar – IC Trading, RoboForex
🔍 Ek Bilgiler
-
📊 Günlük işlem sıklığı
-
📅 Uzun vadeli istikrar için yüksek risk ile tasarlanmıştır
-
❌ Martingale yok
-
❌ Grid stratejisi yok
🔗 Tüm CWDT sinyallerini keşfedin: MQL5 Sinyal Sayfası
