Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 008

Ladislav Bastrnak
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 33%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 530
Kârla kapanan işlemler:
2 397 (67.90%)
Zararla kapanan işlemler:
1 133 (32.10%)
En iyi işlem:
204.63 USD
En kötü işlem:
-96.75 USD
Brüt kâr:
10 183.19 USD (38 353 216 pips)
Brüt zarar:
-7 744.90 USD (43 374 884 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (19.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
247.32 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
84.50%
Maks. mevduat yükü:
4.91%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
353
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.30
Alış işlemleri:
1 649 (46.71%)
Satış işlemleri:
1 881 (53.29%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
4.25 USD
Ortalama zarar:
-6.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-151.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.88 USD (4)
Aylık büyüme:
10.81%
Yıllık tahmin:
132.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
460.01 USD (9.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.68% (305.31 USD)
Varlığa göre:
17.39% (876.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 3529
XAUUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 2.4K
XAUUSD 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -5M
XAUUSD 558
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
20M 40M 60M 80M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +204.63 USD
En kötü işlem: -97 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +19.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -151.55 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-3
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
2.93 × 67
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
7.45 × 117
İnceleme yok
2025.08.26 02:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 04:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 03:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 10:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 23:12
Share of trading days is too low
2025.07.27 22:12
Share of trading days is too low
2025.07.24 05:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.24 05:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 03:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 19:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 17:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 13:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 12:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 11:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 09:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 09:12
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 4.76% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 09:12
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.38% of days out of the 42 days of the signal's entire lifetime.
