- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
150 (99.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.66%)
En iyi işlem:
6.66 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
144.92 USD (15 194 pips)
Brüt zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kazanç:
127 (122.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.59 USD (127)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
63.89%
Maks. mevduat yükü:
13.08%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
814.18
Alış işlemleri:
151 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
22.26
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Aylık büyüme:
17.28%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
0.17 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.04% (0.08 USD)
Varlığa göre:
38.43% (85.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|30
|GBPCHF
|16
|USDCAD
|13
|EURAUD
|13
|GBPAUD
|13
|EURJPY
|10
|GBPUSD
|9
|EURNZD
|9
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|EURCHF
|5
|NZDCAD
|5
|AUDNZD
|3
|NZDUSD
|2
|CADCHF
|2
|NZDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|43
|GBPCHF
|18
|USDCAD
|7
|EURAUD
|12
|GBPAUD
|10
|EURJPY
|7
|GBPUSD
|14
|EURNZD
|6
|EURUSD
|4
|GBPJPY
|2
|AUDCAD
|2
|EURCHF
|3
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|NZDUSD
|1
|CADCHF
|4
|NZDCHF
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|0
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|5.8K
|GBPCHF
|1.2K
|USDCAD
|495
|EURAUD
|1.9K
|GBPAUD
|1.2K
|EURJPY
|708
|GBPUSD
|1.4K
|EURNZD
|895
|EURUSD
|292
|GBPJPY
|183
|AUDCAD
|211
|EURCHF
|129
|NZDCAD
|133
|AUDNZD
|70
|NZDUSD
|24
|CADCHF
|280
|NZDCHF
|45
|GBPCAD
|64
|CHFJPY
|41
|AUDJPY
|16
|CADJPY
|24
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.66 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 127
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +122.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.10 × 63
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.47 × 19
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 20
|
Exness-MT5Real7
|1.07 × 29
|
RoboForex-ECN
|1.26 × 16621
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.38 × 882
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.42 × 139
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.73 × 2082
Inddais LT offers traders an algorithmically driven forex signal, optimized for consistent returns and controlled risk. Utilizing precise technical analysis and automated execution, this strategy focuses exclusively on long positions, ensuring disciplined trades with carefully managed exposure.
Why Follow Inddais LT?
High Accuracy: Achieving a 100%-win rate with profitable outcomes on all executed trades.
Consistent Profitability: Stable returns with low drawdowns, ensuring your investment grows steadily over time.
Algorithmic Precision: Approximately 72% algorithmic trading for disciplined entry and exit points.
Balanced Risk: Carefully managed equity drawdown (max ~20%) combined with low deposit load ensures sustainable trading.
Trading Characteristics:
Average Trade Duration: Approximately 11 hours, ensuring flexibility and avoiding overnight risks.
Profit Factor: High profit factor reflecting the efficiency and reliability of the strategy.
Who Should Subscribe?
Inddais LT is ideal for traders seeking steady growth with minimal risk, suitable for those who value consistent profits and robust risk management. Start following Inddais LT today to capitalize on proven strategies and disciplined forex trading.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
81%
0
0
USD
USD
255
USD
USD
11
58%
151
99%
64%
22.26
0.92
USD
USD
38%
1:500