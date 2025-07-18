SinyallerBölümler
Mayilvahanan A

Inddais LT

Mayilvahanan A
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 81%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
150 (99.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.66%)
En iyi işlem:
6.66 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
144.92 USD (15 194 pips)
Brüt zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kazanç:
127 (122.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
122.59 USD (127)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
63.89%
Maks. mevduat yükü:
13.08%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
814.18
Alış işlemleri:
151 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
22.26
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
0.97 USD
Ortalama zarar:
-6.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Aylık büyüme:
17.28%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
0.17 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.04% (0.08 USD)
Varlığa göre:
38.43% (85.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 30
GBPCHF 16
USDCAD 13
EURAUD 13
GBPAUD 13
EURJPY 10
GBPUSD 9
EURNZD 9
EURUSD 6
GBPJPY 5
AUDCAD 5
EURCHF 5
NZDCAD 5
AUDNZD 3
NZDUSD 2
CADCHF 2
NZDCHF 1
GBPCAD 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
CADJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 43
GBPCHF 18
USDCAD 7
EURAUD 12
GBPAUD 10
EURJPY 7
GBPUSD 14
EURNZD 6
EURUSD 4
GBPJPY 2
AUDCAD 2
EURCHF 3
NZDCAD 3
AUDNZD 1
NZDUSD 1
CADCHF 4
NZDCHF 1
GBPCAD 1
CHFJPY 0
AUDJPY 0
CADJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 5.8K
GBPCHF 1.2K
USDCAD 495
EURAUD 1.9K
GBPAUD 1.2K
EURJPY 708
GBPUSD 1.4K
EURNZD 895
EURUSD 292
GBPJPY 183
AUDCAD 211
EURCHF 129
NZDCAD 133
AUDNZD 70
NZDUSD 24
CADCHF 280
NZDCHF 45
GBPCAD 64
CHFJPY 41
AUDJPY 16
CADJPY 24
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.66 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 127
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +122.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.10 × 63
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.47 × 19
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.00 × 20
Exness-MT5Real7
1.07 × 29
RoboForex-ECN
1.26 × 16621
ICMarketsSC-MT5-2
1.38 × 882
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.42 × 139
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.73 × 2082
62 daha fazla...
Inddais LT offers traders an algorithmically driven forex signal, optimized for consistent returns and controlled risk. Utilizing precise technical analysis and automated execution, this strategy focuses exclusively on long positions, ensuring disciplined trades with carefully managed exposure.

Why Follow Inddais LT?

High Accuracy: Achieving a 100%-win rate with profitable outcomes on all executed trades.
Consistent Profitability: Stable returns with low drawdowns, ensuring your investment grows steadily over time.
Algorithmic Precision: Approximately 72% algorithmic trading for disciplined entry and exit points.
Balanced Risk: Carefully managed equity drawdown (max ~20%) combined with low deposit load ensures sustainable trading.

Trading Characteristics:

Average Trade Duration: Approximately 11 hours, ensuring flexibility and avoiding overnight risks.
Profit Factor: High profit factor reflecting the efficiency and reliability of the strategy.

Who Should Subscribe?

Inddais LT is ideal for traders seeking steady growth with minimal risk, suitable for those who value consistent profits and robust risk management. Start following Inddais LT today to capitalize on proven strategies and disciplined forex trading.
İnceleme yok
2025.09.22 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 15:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 06:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 02:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 12:34
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.18 04:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.18 04:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
