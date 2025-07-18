SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DVG Always Buy 02
Keuk Pil Pae

DVG Always Buy 02

Keuk Pil Pae
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
364
Kârla kapanan işlemler:
297 (81.59%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (18.41%)
En iyi işlem:
88.32 USD
En kötü işlem:
-79.34 USD
Brüt kâr:
1 164.72 USD (845 795 pips)
Brüt zarar:
-1 166.73 USD (70 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (65.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.13 USD (17)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
41.86%
Maks. mevduat yükü:
11.80%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
236
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.00
Alış işlemleri:
288 (79.12%)
Satış işlemleri:
76 (20.88%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.01 USD
Ortalama kâr:
3.92 USD
Ortalama zarar:
-17.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-696.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-696.08 USD (19)
Aylık büyüme:
-6.77%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.01 USD
Maksimum:
786.67 USD (44.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.22% (788.41 USD)
Varlığa göre:
19.60% (897.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 360
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 29K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +88.32 USD
En kötü işlem: -79 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +65.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -696.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DVG Always Buy 02
İnceleme yok
2025.09.26 09:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 01:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 09:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 06:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 01:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 08:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 01:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 16:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.18 12:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
