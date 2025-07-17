- Büyüme
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
45 (86.53%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (13.46%)
En iyi işlem:
8.91 USD
En kötü işlem:
-1.87 USD
Brüt kâr:
97.15 USD (4 045 pips)
Brüt zarar:
-11.35 USD (438 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (46.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
46.26 USD (16)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
0.07%
Maks. mevduat yükü:
24.55%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
44.46
Alış işlemleri:
28 (53.85%)
Satış işlemleri:
24 (46.15%)
Kâr faktörü:
8.56
Beklenen getiri:
1.65 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-1.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.87 USD (1)
Aylık büyüme:
10.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.18 USD
Maksimum:
1.93 USD (0.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.31% (1.63 USD)
Varlığa göre:
12.48% (69.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|86
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|3.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
