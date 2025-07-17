- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
64 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (38.46%)
En iyi işlem:
66.15 USD
En kötü işlem:
-449.52 USD
Brüt kâr:
399.03 USD (34 448 pips)
Brüt zarar:
-644.40 USD (98 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (28.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.91 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
89.47%
Maks. mevduat yükü:
198.35%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
66 (63.46%)
Satış işlemleri:
38 (36.54%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-2.36 USD
Ortalama kâr:
6.23 USD
Ortalama zarar:
-16.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-451.72 USD (2)
Aylık büyüme:
-59.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
349.20 USD
Maksimum:
477.36 USD (75.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.98% (476.92 USD)
Varlığa göre:
61.03% (381.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|16
|XAUUSD
|15
|AUDUSD
|12
|EURUSD
|11
|USDJPY
|11
|USDCHF
|10
|USDCAD
|10
|US500
|9
|GBPUSD
|5
|AUDCHF
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAGUSD
|62
|XAUUSD
|-329
|AUDUSD
|11
|EURUSD
|53
|USDJPY
|-5
|USDCHF
|14
|USDCAD
|-11
|US500
|-41
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|-5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAGUSD
|7K
|XAUUSD
|-37K
|AUDUSD
|150
|EURUSD
|4K
|USDJPY
|825
|USDCHF
|1.4K
|USDCAD
|-1.1K
|US500
|-39K
|GBPUSD
|879
|AUDCHF
|-588
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +66.15 USD
En kötü işlem: -450 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.25 × 4
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
FusionMarkets-Live
|0.57 × 76
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.83 × 167
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.90 × 91
|
TitanFX-MT5-01
|1.23 × 84
|
Exness-MT5Real12
|1.25 × 4
|
Bybit-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsSC-Live
|1.38 × 8
|
VantageInternational-Live 10
|1.55 × 118
|
FxPro-MT5 Live02
|1.58 × 135
|
VantageInternational-Live 5
|1.60 × 15
|
BlueberryMarkets-Live
|1.64 × 204
|
Coinexx-Live
|1.85 × 13
|
FundingTradersGroup-Server
|1.91 × 54
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.92 × 914
|
OneRoyal-Server
|2.00 × 4
|
UnitedSecurities-Server
|2.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.04 × 333
|
RoboForex-ECN
|2.12 × 2697
|
ForexTimeFXTM-Live01
|2.31 × 26
|
Darwinex-Live
|2.58 × 143
|
DooTechnology-Live
|2.85 × 68
|
Axiory-Live
|2.94 × 52
İnceleme yok
