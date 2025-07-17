SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI DeepLayer Dynamics Str 4
Peter Robert Grange

AI DeepLayer Dynamics Str 4

Peter Robert Grange
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -49%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
64 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (38.46%)
En iyi işlem:
66.15 USD
En kötü işlem:
-449.52 USD
Brüt kâr:
399.03 USD (34 448 pips)
Brüt zarar:
-644.40 USD (98 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (28.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.91 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
89.47%
Maks. mevduat yükü:
198.35%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
66 (63.46%)
Satış işlemleri:
38 (36.54%)
Kâr faktörü:
0.62
Beklenen getiri:
-2.36 USD
Ortalama kâr:
6.23 USD
Ortalama zarar:
-16.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-10.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-451.72 USD (2)
Aylık büyüme:
-59.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
349.20 USD
Maksimum:
477.36 USD (75.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.98% (476.92 USD)
Varlığa göre:
61.03% (381.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAGUSD 16
XAUUSD 15
AUDUSD 12
EURUSD 11
USDJPY 11
USDCHF 10
USDCAD 10
US500 9
GBPUSD 5
AUDCHF 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAGUSD 62
XAUUSD -329
AUDUSD 11
EURUSD 53
USDJPY -5
USDCHF 14
USDCAD -11
US500 -41
GBPUSD 6
AUDCHF -5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAGUSD 7K
XAUUSD -37K
AUDUSD 150
EURUSD 4K
USDJPY 825
USDCHF 1.4K
USDCAD -1.1K
US500 -39K
GBPUSD 879
AUDCHF -588
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +66.15 USD
En kötü işlem: -450 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.25 × 4
Exness-MT5Real7
0.25 × 4
PUPrime-Live
0.36 × 103
FusionMarkets-Live
0.57 × 76
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.83 × 167
RazeGlobalMarkets-Server
0.90 × 91
TitanFX-MT5-01
1.23 × 84
Exness-MT5Real12
1.25 × 4
Bybit-Live
1.25 × 4
FPMarketsSC-Live
1.38 × 8
VantageInternational-Live 10
1.55 × 118
FxPro-MT5 Live02
1.58 × 135
VantageInternational-Live 5
1.60 × 15
BlueberryMarkets-Live
1.64 × 204
Coinexx-Live
1.85 × 13
FundingTradersGroup-Server
1.91 × 54
ICMarketsSC-MT5-2
1.92 × 914
OneRoyal-Server
2.00 × 4
UnitedSecurities-Server
2.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live
2.04 × 333
RoboForex-ECN
2.12 × 2697
ForexTimeFXTM-Live01
2.31 × 26
Darwinex-Live
2.58 × 143
DooTechnology-Live
2.85 × 68
Axiory-Live
2.94 × 52
78 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 18:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 08:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 05:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 20:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 20:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
