SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Architrade Gold
Agustinus Ardy Gunawan

Architrade Gold

Agustinus Ardy Gunawan
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 306%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 948
Kârla kapanan işlemler:
1 228 (63.03%)
Zararla kapanan işlemler:
720 (36.96%)
En iyi işlem:
546.90 USD
En kötü işlem:
-136.56 USD
Brüt kâr:
15 202.87 USD (335 404 pips)
Brüt zarar:
-8 482.05 USD (252 947 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (66.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
546.90 USD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
90.47%
Maks. mevduat yükü:
8.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
283
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
12.25
Alış işlemleri:
1 947 (99.95%)
Satış işlemleri:
1 (0.05%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
3.45 USD
Ortalama kâr:
12.38 USD
Ortalama zarar:
-11.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-548.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-548.50 USD (6)
Aylık büyüme:
109.49%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
548.52 USD (5.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.24% (548.90 USD)
Varlığa göre:
46.96% (1 983.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 1948
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv 82K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +546.90 USD
En kötü işlem: -137 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +66.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -548.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

xauusd scalper 15m 
İnceleme yok
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 17:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 03:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 07:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.24 23:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 18:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 06:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 05:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 07:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.17 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Architrade Gold
Ayda 30 USD
306%
0
0
USD
6K
USD
13
97%
1 948
63%
90%
1.79
3.45
USD
47%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.