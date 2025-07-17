SinyallerBölümler
Olaoluwa Oluwaseun Bamitale

Optimum Gold

Olaoluwa Oluwaseun Bamitale
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
PUPrime-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
31 (81.57%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (18.42%)
En iyi işlem:
18.26 USD
En kötü işlem:
-26.99 USD
Brüt kâr:
144.14 USD (10 058 pips)
Brüt zarar:
-116.77 USD (11 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (51.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.83 USD (9)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
9.01%
Maks. mevduat yükü:
17.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.63
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
4.65 USD
Ortalama zarar:
-16.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-26.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.99 USD (1)
Aylık büyüme:
-12.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.66 USD
Maksimum:
43.37 USD (26.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.93% (43.37 USD)
Varlığa göre:
12.33% (24.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.s 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.s 27
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.s -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.26 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +51.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PUPrime-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.27 16:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 17:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 01:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.03 22:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.07.31 01:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.30 05:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 14:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 14:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
